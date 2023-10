Contundente respuesta de Uribe a Petro: “No es cierto que mi gobierno haya pagado por matar personas inocentes”

“Cuando empezaba nuestro Gobierno, estaba mejorando la seguridad. Empezaron las ONG a denunciar que se asesinaba a campesinos inocentes y no se daba de baja a delincuentes. Propusimos la Seguridad Democrática y, en el momento de estas denuncias, exigimos que, cuando hubiera una baja, los cuerpos no los movieran las Fuerzas Armadas, sino el CTI de la Fiscalía para mayor transparencia ”, dijo Uribe.

De manera contundente, le dijo al presidente Gustavo Petro que lo que ha dicho sobre pago de dinero por matar personas no es cierto. “No hay un solo pago por matar personas inocentes. Nuestra política de seguridad siempre prefirió la desmovilización. Hubo 53 mil desmovilizados y 39.000 capturados” .

Como Uribe estuvo en la Comisión de la Verdad hablando sobre el asunto, explicó que no reconoce esa instancia, porque es fruto de un acuerdo de paz ilegítimo, pues no se respetó el resultado del plebiscito en el que ganó el ‘no’. “Tuvimos la oportunidad de expresar todas las decisiones que nuestro gobierno tomó, allí conté todo lo que hicimos para combatir la delincuencia, aunque repito que no reconozco la Comisión de la Verdad”.