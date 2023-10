El conmovedor testimonio de las madres de Soacha en el acto de perdón del Estado por los falsos positivos: “No vamos a desfallecer hasta encontrar al último desaparecido”

“No vamos a desfallecer hasta encontrar al último desaparecido, hasta encontrar al verdadero responsable, hasta conocer en realidad quién dio la orden de todos estos crímenes”, aseguró una de las madres, Jaqueline Castillo, desde la tarima dispuesta en la Plaza de Bolívar, tras cuestionar severamente que los gobiernos anteriores no le ayudaron a buscar a su hijo.

Y continuó: “No nos van a callar, vamos a seguir contando esta historia porque todavía hay muchas partes del mundo que no creen que esto es cierto”. Las madres cuestionaron las reparaciones que se han dado a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El perdón del Estado colombiano

Velásquez continuó detallando que “para honrar sus memorias, para decirle a Colombia y al mundo que los 19 jóvenes a cuyos familiares y amigos abrazamos hoy con respeto y solidaridad, no eran guerrilleros, no estaban realizando ninguna acción delictiva, no asumieron ninguna confrontación con las fuerzas militares, eran hombres cuyas vidas, sueños e ilusiones se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional”.