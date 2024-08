Cortocircuito entre Petro y Galán: el presidente impone obstáculos y el alcalde de Bogotá endurece su discurso

El primer problema surgió cuando, basado en un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Petro propuso cambiar el rumbo de la construcción de la primera línea del metro, al plantear que tuviera un tramo subterráneo. Galán respondió y dijo que la modificación es jurídicamente imposible y técnicamente inviable. “El proyecto metro no responde ni puede responder a un sueño mío ni de ningún exalcalde de Bogotá”, dijo.

El alcalde Galán reitera que los trenes eléctricos del metro de Bogotá serán de color rojo, y no verde, como intentó imponerlo Claudia López

Contexto: El alcalde Galán reitera que los trenes eléctricos del metro de Bogotá serán de color rojo, y no verde, como intentó imponerlo Claudia López

Esta semana, el alcalde afirmó: “El presidente ya entendió que la decisión de Bogotá es la de avanzar en esa línea y terminarla. El metro lo vamos a proteger y espero que esa diferencia no implique que Bogotá quedé al margen de tener una relación constructiva con la nación en los puntos en los que nos podamos poner de acuerdo. En los puntos en los que no, pues así nos fuimos”.

No obstante, el metro no ha sido la única controversia. Recientemente, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ordenó la suspensión de tres proyectos de infraestructura del Acueducto en los humedales Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque, por “obras de endurecimiento”. En el Palacio Liévano se vio dicha decisión como una injerencia. “No puede ser que a Bogotá le menoscaben su institucionalidad ambiental”, le dijo el alcalde a SEMANA.

La falta de gestión y apoyo del Ministerio de Hacienda ha obligado al Acueducto a buscar alternativas de financiación. “Si bien el camino ideal es contar con la garantía soberana de la nación, no es el único que estudia la empresa”, sostuvo la gerente de Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño.

“El presidente nos dijo que no había plata para eso, por lo que nos ha tocado buscar esos recursos para cumplir los contratos y saldar el hueco del fondo de estabilización tarifaria, que solo este año va a requerir 3 billones de pesos”, reveló Galán.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, indicó: “La ciudad asumirá con recursos del Distrito 650.000 millones de pesos para garantizar que el sistema de transporte masivo no tenga faltantes en su funcionamiento”. De momento, se ha descartado aumentar el valor del pasaje, pero ante la renuencia del Gobierno Petro, en 2025 otro sería el panorama.

En el sector transporte, la Casa de Nariño sigue sin aprobar el aval fiscal al Regiotram del Norte, un tren de cercanías que han estructurado Bogotá y Cundinamarca. El proyecto cuenta con factibilidad y debe superar las exigencias técnicas, para aspirar a una cofinanciación de 9 billones de pesos. No obstante, el Ministerio de Transporte insiste en que debe ser un corredor férreo para carga y pasajeros.

Galán no postuló a Bogotá a esa iniciativa advirtiendo que “no creemos en improvisaciones” y que “este no es el momento para soluciones a medias”, por lo que decidió desmarcarse del Gobierno y crear el programa de Bogotá Sin Hambre 2.0.

“Petro tiene nostalgia porque cuando fue alcalde de Bogotá no hizo nada y hoy quiere que no tengamos nada. Esa nostalgia del presidente va a hacer que Bogotá retroceda” , advirtió el concejal Rubén Darío Torrado, de La U.

Para el concejal Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, “esta decisión no plantea una solución definitiva para el San Juan de Dios y sí atenta contra la atención en salud de los bogotanos y en detrimento de las finanzas del Distrito por cuanto la liquidación del contrato representa un proceso judicial para la capital por cerca de medio billón de pesos, esto además de la demanda arbitral que ya cursa contra Bogotá por 70.000 millones de pesos que reclama el contratista como indemnización, y todo por los caprichos de Gustavo Petro”.

Galán insiste en una relación de cordialidad, y aunque deja claro que no busca hacerle la guerra a Petro, “espero que no me la haga a mí porque voy a hacer respetar a Bogotá”. En medio de la crispación de Galán con Petro, en los últimos días el alcalde mayor se reunió en Llano Grande con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque ambos durante años han mantenido distancia, la reunión toma relevancia en una inmensa soledad que empieza a verse en torno a Galán.