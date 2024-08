Así fue como Claudia López dejó obras en retraso y desfinanciadas por $2 billones en Bogotá. Habla el director del IDU

SEMANA: ¿Cuál fue el panorama, en materia de infraestructura, que esta administración recibió tanto en el empalme, como en el inicio de gobierno?

Orlando Molano (O.M.): Son dos temas. Yo tuve la fortuna de estar también en el empalme en el Instituto de Desarrollo Urbano, donde nos contaron un poco el panorama. En el empalme nos habían dicho que efectivamente las obras tenían ya unas reprogramaciones y que iban a hacerse reprogramaciones en algunos casos, prórrogas en otros, y que teníamos un faltante de entre 500.000 y 600.000 millones de pesos en general.

Ya estando acá en el IDU, cuando uno se mete en el detalle, encuentra que efectivamente y aclaro, esto no es por hablar, ni más faltaba, del antiguo director Diego Sánchez, que me parece entre otras un buen ser humano. Lo que encontramos es que efectivamente por todos los motivos, teníamos 76 proyectos que no estaban al día. Y no me refiero a los términos contractuales, porque en los temas de los contratos, cuando se hacen unas reprogramaciones, lo que se hace es correr en el tiempo la línea base de cuándo se debería tener el contrato finalizado. Pero como los contratos han tenido reprogramaciones en el tiempo, o sea, se han ido reprogramando los hitos que se deberían ir terminando, esto quiere decir que sí o sí, el año entrante, yo tengo que prorrogar todos los contratos, no hay ninguna otra forma, porque si no dejaría vencer el contrato.

Ahora bien, en los temas de obra, los que hemos manejado obras, sabemos que esto depende de muchos temas exógenos y también tengo que reconocer y lo he dicho siempre, el tema de la pandemia, las tasas, el hierro en el mundo con los cambios de precio, el estallido social y demás, hizo que efectivamente las obras empezaran a tener ese tipo de reprogramaciones, pero eso no me quita que hoy en el estado actual, en el estado del arte, los 76 proyectos por cerca de 8 billones de pesos, ninguno está al día.

Director del IDU, Orlando Molano | Foto: IDU

SEMANA: Además de las troncales de TransMilenio, ¿cuáles son esos grandes proyectos, de los 76 que usted mencionó, que hoy tienen retrasos?

O.M.: Básicamente obras de valorización que son muy importantes y que, en algunos casos, ni siquiera han empezado, pero hay otras que ya tienen más de tres años de retraso. La 127 con Avenida Boyacá, que es una obra de valorización de 2013, que es la Avenida Rincón - Tabor, ese proyecto ya tiene tres años y medio de retraso. El puente de la 112 con 9, que es una obra de valorización de 2018, ese puente no ha arrancado. Los andenes de la 92 y la 94, que fueron famosos porque también se demoraron 3 años.

También hay retrasos en las obras de la Zona Industrial y Montevideo en Puente Aranda y Fontibón, donde este año fue que arrancamos nosotros esas obras, que son calles completas que se tienen que arreglar, son más de 144 calles. También la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Ferrocarril, es una obra de valorización 2005, por donde además va a pasar el Regiotram. Esas obras de valorización son más de 22. Pero además también está la Laureano Gómez, que tiene tres años de retraso; la calle 63, que es la Avenida José Celestino Mutis, con dos años de retraso.

Si se suman todos los proyectos, el promedio de retrasos en todas estas obras, sobre la línea base, es de dos años. Lo que estamos haciendo es gerenciando y ya hemos entregado algunas obras. El alcalde nos consiguió los recursos faltantes, que en términos generales son de 2 billones de pesos, y nos ha insistido en que no esperemos a terminar las obras completamente para entregarlas, sino que si podemos ir entregando y habilitando, lo hagamos y así lo hemos hecho.

SEMANA: ¿Estos retrasos y prórrogas tienen sobrecostos, se requieren más recursos?

O.M.: Hay unos temas de desfinanciación y sí se requieren más recursos por varias cosas. Primero, por falta de predios. Cuando llegamos, en la Avenida 68, nos hacían falta 57 predios, ya nos faltan 42, y son predios que no se han pagado, no estaban los recursos, pero ahora ya los tenemos garantizados. Segundo, por el cambio de vigencia, cuando la obra no se entrega ese año y hay unos temas imputables, incluso al IDU por no haberse puesto de acuerdo con otras entidades como el Acueducto y demás, el precio del hierro y los insumos cambian, y hay que pagar ese costo adicional.

Pero además hay unos costos que son imprevistos, pero hay que pagarlos a temas de maniobras, hablo de temas de acueducto, de redes secas y húmedas, pero también Enel, Vanti y demás. Dicho esto, ya vamos en 2,04 billones de pesos para las obras que están contratadas, sin contar las que nos hace falta contratar.

SEMANA: ¿Esos 2,04 billones de pesos son sobrecostos o desfinanciación?

O.M.: No, no son sobrecostos, son temas que no teníamos los recursos, eran temas que estaban desfinanciados, era un déficit, un faltante. Simplemente, no habían dejado la plata.

SEMANA: Centrémonos en la troncal de la Avenida 68, ¿cómo recibió este proyecto y cómo está hoy en día?

O.M.: Vamos a hablar de lo general, a lo particular. Contractualmente, el proyecto no tiene retrasos, porque el contrato se vence en el 2025 y con las reprogramaciones se corre en el tiempo, pero sobre la línea base sí o sí a esta administración le toca prorrogar esos contratos. En términos generales, nosotros debimos haber recibido la línea base de toda la troncal, que son 9 grupos, en el 77 % en promedio, pero la recibimos en el 38 %.

Obras de la troncal de la Avenida 68 | Foto: IDU

El grupo 1, lo recibimos en el 37 % y debería ir en el 73 %; el grupo 2, lo recibimos en el 40 % y debería en el 84 %; el grupo 3, en el 36 % y debería ir en el 67 %; el grupo 4, estaba en el 30 % y debería ir en el 79 %; el grupo 5, ese es el más avanzado, cuando lo recibimos estaba en el 67 % debería ir casi en el 100 %; el grupo 6, lo recibimos en el 27 % y debería ir en el 94 %; el grupo 7 estaba en el 41 % y debía ir en el 55 %; el grupo 8 lo recibimos en el 37 % y debería estar en el 65 %; y el grupo 9, lo recibimos en el 29 % y debería ir en casi 80 %.

Son unos avances anuales, pues en cuatro años ellos tuvieron avances como del 8 % al 12 % anual, hoy le puedo decir que ya las obras han avanzado hasta un 15 % adicional en solo seis meses, esto también muestra un poco el nivel de ejecución y de gerencia de esta administración.

SEMANA: ¿Cuándo debía estar lista la troncal de la 68 y ahora cuándo se estima que se va a entregar?

O.M.: En el 2025 debería estar terminada con la línea base y hoy calculamos que efectivamente con las prórrogas, las reprogramaciones y demás, tiene que estar en el 2027.

SEMANA: ¿Esta troncal se podrá ir entregando por tramos o tendrá que estar lista en todos los grupos para poder entregarse?

O.M.: Lo que estamos buscando es entregarla por tramos, entonces en la medida en que vayamos terminando, el alcalde va a ir habilitando los tramos.

SEMANA: El grupo 6 es el que tiene más dificultades, ¿se le van a aplicar más sanciones al contratista?

O.M.: Ya se le aplicaron 3 sanciones, y ya entramos en proceso de caducidad. Esperamos que reaccione para lograr sacar adelante este tramo.

SEMANA: ¿Cuál es el panorama de la troncal de la Avenida Ciudad de Cali?

O.M.: La Avenida Ciudad de Cali está un poco mejor, pero también es crudo el panorama. Esta troncal debería estar terminada en el 2023 y ya vamos en el 2024. Esperamos que en el 2025 la logremos terminar.

Todos los tramos ya debían estar terminados, pero recibimos el tramo uno, en el 72 %, el tramo dos, en el 40 %; el tramo 3, en el 46 %; y el tramo 4, en el 21 %. Entonces, los recibimos en menos del 50 % y ya las llevamos en un 68 %. Esto es un 18 % de avance en solo seis meses.

El alcalde Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano. | Foto: IDU

SEMANA: ¿Las demoras en la construcción de estas dos troncales afecta el convenio de cofinanciación de la primera línea del Metro?

O.M.: Lo que sean obras adicionales las paga el Distrito, entonces esperemos que efectivamente no afecte este convenio, porque los recursos ya están asignados en el Plan de Desarrollo para terminar todas estas obras.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro aseguró que la nación no tiene porque sufragar los sobrecostos de las troncales de TransMilenio, ¿qué le diría?

O.M.: Efectivamente, yo no tengo aquí sobrecostos, lo que tengo es un déficit de recursos que no había dejado el Distrito, pero ya los tenemos, y los costos adicionales, como está planteado en el convenio, siempre van a ser a cargo del Distrito.

SEMANA: ¿Cómo explicar que mientras en la administración anterior el común denominador era incumplimientos y sanciones a contratistas, en esta administración, en pocos meses, se han acelerado y entregado las obras?