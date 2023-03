¿Cuál es la cercanía de Roy Barreras con el contratista del Senado denunciado por acoso sexual y laboral?

Este lunes 13 de marzo el Congreso de la República volvió a ser noticia en todo el país por cuenta de un escándalo que destapó el senador Jota Pe Hernández, quien denunció unos presuntos casos de acoso laboral, sexual y de corrupción por parte de un contratista del Senado que lleva más de una década trabajando con Roy Barreras, actual presidente del Congreso.

Se trata de tres testimonios que recibió sobre las actuaciones en el Legislativo del productor del Congreso, John Jairo Uribe, a quien señalan de acoso sexual, laboral y de pedir parte de los salarios a los funcionarios. El senador reveló todos los testimonios y contó que radicó la denuncia en la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de que se investiguen las denuncias que conoció.

Según lo que le contaron al senador, con pruebas, Uribe acosaba sexualmente a varios trabajadores y les pedía parte de su salario para mantenerles el contrato con el Senado de la República. Incluso reveló que Valeria Uribe, hija del acusado, era la encargada de hacer los cobros y de enviar una tabla en la que se especificaba lo que cada contratista tenía que entregar.

“Él -a través de su hija- les exigía una parte del salario a algunos trabajadores, su hija era la que recogía este dinero, todo eso según las denuncias de los muchachos. Recogía este dinero y lo echaban a una bolsa a la cual llamaban bodega. El segundo chico, Daniel, es despedido precisamente por no querer devolver esa parte de su salario. A Daniel, por ejemplo, lo acosaba sexualmente, ya él lo dijo, que gustaba de él, que quería que tuvieran una relación; me cuenta Daniel que en muchas ocasiones tiraba a tocarlo. Al tercer denunciante, luego de drogarlo, lo abusaba sexualmente no en una sino en muchas ocasiones. Nosotros tenemos pruebas de todo esto”, dijo el senador Jota Pe Hernández.

El congresista de la Alianza Verde dijo que tiene chats, videos, fotos y mensajes que comprueban todas las versiones de los denunciantes y que todo ese material se entregó a la Fiscalía General. Además, reveló que Uribe tiene trabajando en el Congreso a su hija y a su yerno, por lo que, al parecer, los tres se dedicaban a buscar jóvenes para ingresar al Legislativo a cambio de que les entregaran un porcentaje del salario.

Como Hernández pidió a Roy Barreras, que se pronunciara sobre este tema, el presidente del Congreso puso un trino donde celebrara la denuncia, pero nunca mencionó que el señalado ha estado a su lado por varios años e incluso es una de las personas que difunde material de la presidencia del Congreso para los medios de comunicación en todo el país. Sencillamente, dijo que “la persona denunciada NO es funcionario del Congreso”.

Ha hecho bien el Senador @JotaPeHernandez al denunciar en @FiscaliaCol las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncian y la defensa de los implicados. La Dir Administrativa me informa que la persona denunciada NO es funcionario del Congreso🧵 pic.twitter.com/JvOcGT7uMf — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 13, 2023

Barreras tiene razón en que Uribe no es un contratista directo del Senado, porque así él lo dispuso desde que lo llevó nuevamente al Legislativo, ya que fue contratado a través de la empresa - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS REGIONES-SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.A.S. (COLOMBIA) - que tiene un contrato con el Senado para el servicio de operación y producción de contenidos del Canal del Congreso.

John Jairo Uribe participó en una celebración de cumpleaños que le hizo el equipo de trabajo a Roy Barreras. - Foto: Facebook John Jairo Uribe

Esto quiere decir que Uribe sí trabaja para el Senado, pero contratado a través de un tercero, por lo que se desconoce la razón por la cual Barreras quiso cerrar ese capítulo asegurando que no era funcionario del Congreso. Además, Uribe hace parte de su equipo de comunicaciones, por lo menos, así se registra en dicho grupo de difusión de la presidencia del Congreso.

Grupo de Whastapp del senador Roy Barreras. - Foto: Whastapp Roy Barreras

Los chats del grupo de Roy Barreras demuestran que Uribe es quien coordina el equipo de video de la presidencia del Congreso, aunque se desconoce si eso hace parte de las funciones con el contrato que tiene.

John Jairo Uribe es el encargado de difundir el material en video de las declaraciones de Roy Barreras. - Foto: Whastapp grupo Roy Barreras

En el mundo político es innegable que John Jairo Uribe ha estado muy cerca de Barreras, por lo menos, desde 2010. Lo acompañó durante varias campañas, en el Congreso de la República y recientemente en la campaña del Pacto Histórico. En las redes sociales de Uribe hay un gran número de fotos que así lo demuestra.

John Jairo Uribe tiene en sus redes sociales varias fotos con el presidente Gustavo Petro. - Foto: Facebook John Jairo Uribe

De hecho, Uribe hizo parte del equipo de empalme nacional entre después de que Petro triunfara en las urnas.

John Jairo Uribe tiene un registro fotográfico de toda la campaña del Pacto Histórico. - Foto: Facebook John Jairo Uribe

Quien acercó a Uribe a la campaña del Pacto Histórico fue justamente Roy Barreras, aunque este lunes quiera apartarse de él en medio de todo el escándalo y no haga referencia a que trabaja con él. Esto no significa que el presidente del Congreso tenga responsabilidad alguna en las conductas de Uribe, pero llama la atención que no haga referencia a su nombre y que en sus redes diga que “la dirección administrativa me informa que la persona denunciada NO es funcionario del Congreso” cuando él sabe muy bien de quién están hablando.

Incluso hace cinco meses el periodista Juan Diego Alvira hizo un video con Roy Barreras para mostrar como era un día de trabajo del Congreso y en algún momento sacaron tiempo para almorzar con el equipo del congresista y allí estaba John Jairo Uribe.

Equipo de trabajo del senador Roy Barreras. Aunque John Jairo Uribe no hace parte de su Unidad de Trabajo Legislativo, siempre está a su lado. - Foto: Facebook John Jairo Uribe

Por esa razón resulta extraño que Barreras no haga mención directa de uno de sus colabores más cercanos y que siempre lo acompaña en sus eventos, como, por ejemplo, en el reciente lanzamiento de su movimiento político La Fuerza de la Paz, donde Uribe se encargó de manejar todo el tema de video de la transmisión y no desamparó a Barreras en ningún momento.