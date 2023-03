Denuncian por acoso sexual y laboral a productor del Canal del Congreso: esto fue lo que pasó

El senador Jota Pe Hernández, destapó un escándalo en el Congreso de la República por cuenta de tres testimonios que recibió sobre las actuaciones en el Legislativo del productor del Congreso, John Jairo Uribe, a quien señalan de acoso sexual, laboral y de pedir parte de los salarios a los funcionarios.

El senador reveló todos los testimonios y contó que radicó la denuncia en la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de que se investiguen todas las denuncias que recibió.

Según lo que le contaron al senador, con pruebas, Uribe acosaba sexualmente a varios trabajadores y les pedía parte de su salario para mantenerles el contrato con el Senado de la República. Incluso reveló que Valeria Uribe, hija del acusado, era la encargada de hacer los cobros y de enviar una tabla donde se especificaba lo que cada contratista tenía que entregar.

Jonathan Ferney Pulido Hernández, hizo la denuncia en contra del productor del Congreso. Bogotá Agosto 10 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Él a través de su hija le exigía una parte del salario a algunos trabajadores, su hija era la que recogía este dinero, todo eso según las denuncias de los muchachos. Recogía este dinero y lo echaban a una bolsa a la cual llamaban bodega. El segundo chico, Daniel, es despedido precisamente por no querer devolver esa parte de su salario. A Daniel, por ejemplo, lo acosaba sexualmente, ya él lo dijo, que gustaba de él, que quería que tuvieran una relación, me cuenta Daniel que en muchas ocasiones tiraba a tocarlo. Al tercer denunciante, luego de drogarlo, lo abusaba sexualmente no en una sino en muchas ocasiones. Nosotros tenemos pruebas de todo esto”, dijo el senador Jota Pe Hernández.

El congresista de la Alianza Verde dijo que tiene chats, videos, fotos y mensajes que comprueban todas las versiones de los denunciantes y que todo ese material se entregó a la Fiscalía General. Además, reveló que Uribe tiene trabajando en el Congreso a su hija y a su yerno, por lo que, al parecer, los tres se dedicaban a buscar jóvenes para ingresar al Legislativo a cambio de que les entregaran un porcentaje del salario.

Congreso de la República de Colombia - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Estoy pidiendo al presidente del Congreso, Roy Barreras, que lo retire del cargo porque él se enteró de que haríamos esta denuncia y presionó a muchas personas para que esto no se conociera. Debe salir del Congreso. Los denunciantes aclararon que, por ahora, no tienen ninguna denuncia y por eso, el senador Hernández indicó que si algo les ocurre será responsabilidad de John Jairo Uribe”, dijo Hernández.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, ha trabajado durante años con Jhon Jairo Uribe. - Foto: Prensa Roy Barreras

Durante la rueda de prensa donde presentó las pruebas, el senador Hernández indicó que Uribe lleva más de una década trabajando junto con el senador Roy Barreras en el Partido de la U, en la Esap y ahora en el Congreso de la República.

De hecho, recordó que Uribe estuvo en toda la campaña de Barreras al Congreso, colaboró en la campaña presidencial de Gustavo Petro y gestionó el tema de comunicaciones en el lanzamiento del movimiento político La Fuerza de la Paz.

Roy Barreras en el lanzamiento de su movimiento político junto con exministros del gobierno de Juan Manuel Santos. - Foto: Prensa Roy Barreras

El congresista aclaró que esta denuncia que está haciendo no tiene relación alguna con lo que había manifestado el exsenador Gustavo Bolívar sobre acosos sexuales en el Congreso. Sin embargo, dijo que vendrán más denuncias porque lo han buscado para contarle sobre posibles delitos que se estarían cometiendo en el Legislativo.

“Aunque Uribe llegó al Congreso hace poco, él ya había estado acá. Muchos quieren decir que es un funcionario nuevo, pero no lo es”, dijo Hernández.

Las víctimas que le entregaron las pruebas a Hernández, le dijeron que no confían en el protocolo que se activó y que es manejado por la senadora María José Pizarro. “No confían en esa instancia y por eso no denuncian. Por eso llegaron a mí para denunciar”.

Por ahora, el presidente del Congreso, Roy Barreras, no se ha pronunciado y se desconoce si el implicado en este caso continuará en el Congreso.