Curiosa declaración de Petro, dijo que su programa de gobierno no nació en Caracas, La Habana o en Hamás: “sueñan con fantasmas”

Y avanzó en su particular tesis: “El origen del programa del gobierno actual en Colombia, Colombia Potencia Mundial de la Vida , se llama así, uno podría decir que nació aquí, uno podría decir que no está en Leningrado, ni en Moscú, ni en Pekín, ni en La Habana, ni en Caracas, etc. , o a veces dicen que en Hamás, por allá, en tierras lejanas, en Teherán, o en la Libia de Gadafi”.

Además, aseguró: “Yo de 21 años llegué por el otro lado, por Mingueo, caminando. De regreso se me rompieron los zapatos y llegué descalzo. Nadie me recogía, porque era un pelado, para unas camionetas, cuatro de esas, yo no sabía por qué echaban tanto polvo y por qué no recogían a nadie. Después descubrí cuando llegué de noche a Mingueo y un jovencísimo policía me protegió porque ahí mataban a la gente después de las siete de la noche. Amanecían en un caserío, que es Mingueo, de dos calles, todas las mañanas amanecían los cadáveres. Y yo no sabía en qué me había metido”.