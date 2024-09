Daniel Briceño denuncia que en los dos años del Gobierno Petro la Unidad Nacional de Protección ha gastado 5.3 billones de pesos

El concejal señaló que ya es hora de que en el país se haga un debate de fondo sobre las necesidades reales de esquemas de seguridad para políticos en el país ya que el país se llenó de camionetas blindadas. En ese sentido señaló que él devolvió el esquema asignado por no tener riesgo alguno y que su situación es similar a la de casi todos los políticos en Colombia. “Por eso he querido dar ejemplo, la mayoría de gente no necesita esquema. En el Concejo de Bogotá no necesitan una camioneta y menos en el Congreso”.