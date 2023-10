Daniel Briceño, el abogado que le ha puesto la lupa a la corrupción del Gobierno Petro, es la gran revelación electoral al Concejo de Bogotá

“Gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón. Mi familia les agradece porque ese voto de confianza que ustedes me dieron el día de hoy, más de 40.000 personas que confiaron y fueron y depositaron su voto por esta opción, que era la última en la lista del Centro Democrático y hoy es la mayor votación del partido”.

Más de 43 mil personas respaldaron este proyecto de opinión. Estoy muy agradecido y sorprendido. Hicimos una campaña de opinión, en la calle y en las redes sociales. Asumimos este triunfo con muchas responsabilidad con Bogotá y el país. No los voy a defraudar. pic.twitter.com/7UuXNVq0T9

Previamente, momentos antes del preconteo de votos, Briceño compartió una publicación enigmática en la misma plataforma, dejando entrever su ansiedad ante los resultados electorales. Durante el cierre de las urnas, una fotografía suya capturó su nerviosismo, pero no dejó de expresar su gratitud a todas las personas que lo apoyaron y confiaron en su liderazgo.

Su principal bandera es llevar a cabo el control político no solo sobre el presidente, sino también sobre los ministros y congresistas, en aras de promover una gestión gubernamental transparente y eficaz

“Mi compromiso con ustedes es seguir haciendo control real, control de verdad, con grandes resultados. No los voy a defraudar”, aseguro Briceño, en su cuenta de X.

El abogado, quien en el último año ha presentado más de 400 denuncias relacionadas con casos de corrupción, tiene la firme intención de seguir combatiendo estas problemáticas no solo desde las redes sociales, sino también en las calles, una vez asuma su cargo como concejal.

Daniel Briceño no aceptará esquema de seguridad

En días pasados, el influencer anunció que si llegaba a ser elegido concejal de la capital, no aceptaría su esquema de seguridad para no quitarle pie de fuerza a la ciudad y renunciar a esos privilegios.

“El esquema de seguridad de cada concejal de Bogotá le cuesta a la ciudadanía 13.000.000 de pesos al mes, 624.000.000 pesos en los 4 cuatro años. Anuncio que no aceptaré ningún esquema de seguridad si soy elegido concejal. Ustedes no pagan impuestos para darme una camioneta. No más lujos”, aseguró.