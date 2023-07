De líder sindical a la política: Francisco Maltés destapa en SEMANA sus cartas para llegar al Concejo de Bogotá y revela su candidato a la Alcaldía

SEMANA: ¿por qué decidió lanzarse al ruedo de la política?

Francisco Maltés (F. M.): el sindicalismo es política, todo lo que defendemos en el mundo sindical es político, se está diciendo que se reparta la torta diferente, eso es política, cuando estamos pidiendo estabilidad laboral, estamos diciendo no al clientelismo, entonces hay un escenario político por naturaleza, que es el movimiento sindical. Entonces lo que yo quiero es articular el escenario político con el sindical, en el cual he trabajado siempre con la lucha electoral, porque digamos que más que política es la lucha electoral.

SEMANA: ¿cuál es su ideal, qué busca al postular su nombre al Concejo de Bogotá?

F. M.: la idea es llegar al Concejo a defender las reformas sociales, defender el gobierno de Petro y a trabajar por la ampliación de las plantas de personal, que es un trabajo presente conforme lo dice la OIT del Concejo de Bogotá junto con la Alcaldía, ambas entidades pueden definir la planta de personal, la estructura de las entidades y el tema salarial y eso hace parte del escenario que hemos luchado por toda la vida desde el movimiento sindical, pero también tengo una baraja de cinco puntos adicionales por los cuales voy a trabajar.

Francisco Maltés, se lanzará al Concejo de Bogotá por el Pacto Histórico. - Foto: Redes sociales

SEMANA: ¿cuáles son esos cinco puntos?

F. M.: aparte de trabajo decente, está el tema de la seguridad, que creo que todas las encuestas rajan a Claudia López; el tema que tiene que ver con la violencia de género, que está asociada a que hay un escaso número de Comisarías de Familia en Bogotá, no hay suficientes casas de paso para las personas agredidas; está el tema ambiental y aquí en este punto hay dos cosas fuertes que es reciclaje y la siembra de árboles, el tema del reciclaje es lo que tiene complicado el mar y el calentamiento global; y está el tema que tiene que ver con los animales, el Instituto de Protección Animal que hay es un instituto muy pequeño, tiene 30 personas, no hay una política y hay que trabajar fuertemente en campañas de esterilización y adopción que en este momento por la planta que tiene el instituto, son tareas que no las puede cumplir a como debería.

SEMANA: ¿qué Partido dentro del Pacto Histórico le va a dar el aval para lanzarse al Concejo?

F. M.: por el Partido Todos Somos Colombia de la senadora Clara López.

SEMANA: el Pacto Histórico, al Concejo de Bogotá, ¿va a ir con lista abierta o cerrada?

F. M.: la tendencia más fuerte es que sea lista cerrada, aunque eso todavía hace parte de una discusión, pero hay una tendencia mayoritaria, si se quiere llamar así, que sea lista cerrada y, por supuesto, una vez se defina si es la lista cerrada, se mirará cuál es el orden de los aspirantes.

SEMANA: pero desde ya usted suena como cabeza de lista...

F. M.: pues eso dicen por ahí, pero eso es un tema de discusión.

SEMANA: dentro del Pacto Histórico, ¿cómo va el proceso para elegir candidato a la Alcaldía de Bogotá?

F. M.: tengo entendido que va a haber una consulta, y los aspirantes son Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo, Heidy Sánchez, y creo que también va a aspirar en la consulta Holman Morris.

SEMANA: ¿a quién prefiere usted como candidato a la Alcaldía?

F. M.: a Gustavo Bolívar.

Carlos Carrillo, Gustavo Bolívar y Heidy Sánchez. - Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/ FOTO2: SEMANA/ FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿por qué?

F. M.: creo que él tiene capacidad, primero conoce el tema de los problemas de la ciudad, que es un tema clave en la lucha política, conocer los problemas y conocer alternativas, creo que esa gira que él ha hecho por varios países, recorriendo ciudades, viendo cómo funcionan, la idea de esas experiencias que ha tenido por fuera recorriendo ciudades, en diálogos con ciudadanos, con gobiernos municipales, es mirar qué de eso se puede aplicar en Bogotá. Bolívar también tiene una capacidad de gerencia.

SEMANA: ¿de uno a cinco, cómo califica a la administración de la alcaldesa Claudia López?

F. M.: la calificó en tres, porque si le pongo menos tiene que repetir la materia y pues eso es lo que no quiero.

SEMANA: ¿por qué?

F. M.: creo que le ha faltado el liderazgo de la Policía, ella exactamente no es la comandante en jefe, pero es la que puede ordenar y disponer de la Policía en Bogotá y creo que no ha hecho lo mejor en esta materia. La fuerza pública en Bogotá está capacitada para hacer cosas, pero necesita una direccionalidad y si no se la dan, pues falla.

SEMANA: ¿y qué evaluación hace del trabajo que ha hecho este Concejo de Bogotá?

F. M.: hace unos años el Concejo de Bogotá era el escenario de los debates nacionales, recordemos que por el Concejo pasó un hombre tan importante como Luis Carlos Galán y siempre hubo grandes debates de país. Aquí en Bogotá vive el 10 % de la población colombiana y, en la actualidad, pues uno no ve que el Concejo promueva grandes debates, pareciera aislado del escenario político, cuando el Concejo de por sí es un escenario político y creo que ha faltado mayor control político, salvo algunas excepciones que hay, pero ha faltado más control político.

SEMANA: uno de los temas que se ha debatido mucho en las últimas semanas es si una primera línea del metro subterránea o elevada, ¿cuál es su postura?

F. M.: el metro tiene que ser el subterráneo y por supuesto que necesitamos trabajar en las otras líneas, porque con las tres propuestas que hay hasta ahora de líneas no basta. Creo que el metro tiene que ir prácticamente hasta el Muña; por el norte, tiene que ir hasta el peaje y por el occidente, hasta el peaje. Si no hay un sistema de profundización del trabajo del metro de nuevas líneas que operen rápidamente, Bogotá no va a arreglar nunca el problema de la movilidad y desde el Concejo por supuesto hay que batallar para que se apropien los recursos.

Gustavo Petro y Francisco Maltés. - Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

SEMANA: ¿qué balance hace del gobierno del presidente Gustavo Petro?

F. M.: hasta el momento, yo califico el gobierno de Gustavo Petro con excelente, con un cinco.

SEMANA: ¿por qué?

F. M.: porque las propuestas que hizo el presidente en campaña las ha llevado al Congreso, se han materializado, otras están en tránsito y muestra que el presidente les ha cumplido a sus electores lo que prometió en campaña. Que es un elemento a lo que no estábamos acostumbrados, que el presidente o muchos candidatos a otras corporaciones nos decían unas cosas en campaña y que ya estando en el cargo para el cual fueron elegidos, se hacían otras diferentes, entonces lo califico excelente porque lo que el presidente Petro prometió en campaña, lo está llevando a cabo.