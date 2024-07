De pedir “correr la línea ética” en campaña a nuevo embajador de Colombia en Chile. Petro posesionó al polémico Sebastián Guanumen

Cabe señalar, que entre los candidatos también estaba Carlos Rodríguez Mejía, de Colombia. La no elección de Rodríguez se podría entender como una derrota al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Con Boric hay que establecer un eje progresista. Ha sucedido un caso grave, no salió en la prensa, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía que elegir uno de sus magistrados entre los votos de todos los países americanos”, sostuvo Petro.

Además, aseguró el jefe de Estado: “Quizás países que debían haber estado con nosotros, porque hemos luchado juntos por la democracia, votaron en contra de Colombia, o a favor del Perú. No tenemos nada contra el señor del Perú, pero sí del hecho que hayamos perdido por un voto. Porque es un voto contra los defensores de derechos humanos ”.

“Es un voto contra los que se plantaron, a riesgo de su propia vida, por defender los principios básicos de la Convención Americana, que son los que constituyen la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una contradicción en sí mismo, pero una alarma. Y si los progresismos de América, de toda América, no se juntan, seguirá ocurriendo y cada vez peor”, insistió.

“El neoliberalismo ha entrado en la composición personal e individual de quienes pregonamos ideas progresistas. Competimos entre nosotros como los caballos, y el ser humano no compite entre sí. El ser humano está aquí, e n el planeta, porque es solidario, porque se juntó para cazar, porque se juntó para vivir, porque en las cuevas vivía uno y otro, y otros juntos y otras, y sabíamos que la única manera ante nuestra debilidad física era juntando los cerebros y los corazones, y así sobrevivimos a pesar de tantos hechos terribles ”.

Dijo finalmente el jefe de Estado: “Pensar que entonces somos una carrera de caballos individuales y que el mejor es el que gana y el peor no se voltea a ver, es carreta. Hasta el caballo jefe de la manada se voltea a recoger el potranco que se quedó de la carrera. Nosotros somos solidarios, y, por tanto, representamos hoy una esperanza para el mundo. Y ser solidarios implica juntarse, no separarse, no pelear por pendejadas, y juntarse en América es indispensable”.