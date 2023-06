“Debe responder ante la justicia”: la arremetida de Andrés Pastrana contra Gustavo Petro; ¿qué pasó?

El expresidente colombiano, Andrés Pastrana, arremetió este lunes 5 de junio contra el actual mandatario, Gustavo Petro, en alusión a la campaña del integrante del Pacto Histórico y que ha estado en el ‘ojo del huracán’, luego de que estallaran declaraciones del exembajador del país en Venezuela, Armando Benedetti.

“Si @petrogustavo violó los topes, la elección de la fórmula es nula y además debe responder ante la justicia en su condición de candidato, junto con su gerente -el hoy presidente de Ecopetrol- por el delito”, señaló Pastrana en su cuenta de Twitter.

Si @petrogustavo violó los topes, la elección de la fórmula es nula y además debe responder ante la justicia en su condición de candidato, junto con su gerente -el hoy presidente de Ecopetrol- por el delito. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 5, 2023

El Consejo Nacional Electoral (CNE) había hecho ya un requerimiento al gerente de campaña de Petro, Ricardo Roa, respecto a las cuentas en la carrera por la Casa de Nariño. El magistrado, de ese organismo, Benjamín Ortiz, tomó la decisión por “presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición Pacto Histórico”.

Imagen de referencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). - Foto: Guillermo Torres /Semana

A finales de febrero, un informe interno de auditoría, al que tuvo acceso SEMANA, dio cuenta de que, al menos inicialmente, “las operaciones de ingresos y gastos no presentan irregularidades que puedan comprometer la rendición de cuentas de la campaña”.

No obstante, en medio de las indagaciones, se habrían encontrado algunas irregularidades sobre supuestas donaciones no reportadas y la sospecha de un cambio de facturas para no superar los topes. Así las cosas, la totalidad de los gastos se dejó en un 99,93 % del tope legal.

“El gerente Roa justificó el tema señalando que inicialmente se habían cotizado 10 escoltas para cuidar al candidato, pero que luego se redujeron a solo 5. Sin embargo, el tema se volvió a tocar en la auditoría de los gastos de segunda vuelta”, se lee en un reporte de El Tiempo.

Un ‘terremoto’ político

Un ‘terremoto’ político se desató en los últimos días y ha puesto también bajo la lupa a la ahora exjefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia. Justamente los audios trascendieron, tras el pedido del exdiplomático en Caracas para reunirse con Petro y del que, según él, lo habrían dejado esperando tres horas.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emp***, pateo hijuep***, y ahí nos caemos todos”, dice Benedetti en uno de los audios revelados por SEMANA.

El exembajador expresó su molestia por la posición que, según manifestó, estaba llevando dentro del Gobierno, después de que este empezó funciones.

“Yo no entiendo, supongamos que (Petro) ya no me quiere, que me odia, eche, hay otras cosas que debe rescatar de mí. Yo trabajé en la p*** campaña, hice lo demás, hice lo otro, ¿cómo así que no? ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor? ¿Yo he nombrado un portero? (…) ¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No (...) Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, aseveró.