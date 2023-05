Andrés Pastrana le responde al presidente Petro: “El cartel de las Farc son hoy sus socios”

El expresidente colombiano, Andrés Pastrana, se refirió por medio de su cuenta de Twitter a las fuertes palabras del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que Colombia “estuvo gobernada por delincuentes”.

Pastrana, quien estuvo en la Casa de Nariño entre 1998 y 2002, respondió ante el duro calificativo del líder de izquierda y lo acusó de ser socio de grupos delincuenciales.

“Petro se equivoca de tiempo. Colombia está gobernada por los sicarios de Escobar, criminales de lesa humanidad que masacraron las cortes de la justicia. Los impunes comodines del cartel de Cali y el cartel de las Farc son hoy sus socios. Y el cartel del Golfo...”, se lee en el mensaje de Pastrana, acompañado del artículo de Semana que se refiere a las declaraciones del actual presidente colombiano.

Así le respondió Andrés Pastrana a Gustavo Petro por medio de Twitter - Foto: Foto Twitter @AndresPastrana_

El presidente de la República, Gustavo Petro, se despachó el pasado viernes 26 de mayo, realizando una delicada denuncia, la cual ya está causando revuelo en el país y ha desatado varias reacciones de diferentes sectores políticos.

Petro, en el marco del evento sobre la entrega del archivo documental de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, arremetió con dureza e indicó que Colombia estuvo gobernada por criminales.

La fuerte declaración del mandatario colombiano fue mientras realizaba un nuevo pronunciamiento por la declaración que dio recientemente el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), revelaciones que -pidió el presidente Petro- sean investigadas por la justicia.

“Eso que confesó Mancuso debió haber provocado que millones de personas estuvieran en las calles y no ni una, confesó que secciones del Estado ordenaban el asesinato, que protegían a los criminales, que indudablemente existía un sistema de protección judicial al gran crimen, porque viene del gran poder”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano: “Nombró las personas, les puso nombres propios, pero millones de personas no salieron a la calle, millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales”.

“Y no me refiero a todos los presidentes, porque sabemos que no es así. Es que ha habido ministros, es que ha habido magistrados, militares, generales y coroneles, es que habido grandes empresarios que han construido el genocidio”, detalló el presidente Petro.

Alerta de Petro si la justicia no investiga denuncias de Mancuso: “Tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional”

Recientemente, ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) prendió nuevamente el ventilador, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, generando en el país una ola de reacciones, y sobre esas sesiones nuevamente se pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro, realizando una fuerte advertencia.

El mandatario colombiano alertó que si la justicia colombiana no realiza las respectivas investigaciones sobre las declaraciones que ha entregado Mancuso, existe un alto riesgo de que entre la Corte Penal Internacional (CPI) a realizar las respectivas indagaciones y determinar porque no se avanzó en las mismas.

Salvatore Mancuso declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz. - Foto: JEP

Sumado a ello, el jefe de Estado afirmó que los crímenes narrados por Mancuso son de “extrema gravedad”, hechos que, para su concepto, no han sido cometidos “en ninguna reunión de América” en las últimas décadas.