Defensora del Pueblo pide acción del Gobierno Petro frente a ola de masacres: “No podemos acostumbrarnos”

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, llamó la atención frente a lo ocurrido, llamando la atención del Ministerio del Interior frente a las recomendaciones emitidas por el organismo en el Sistema de Alertas Tempranas. De acuerdo con la jefe de la entidad, no podemos “acostumbrarnos” a este tipo de actos de violencia.

“Gracias Leonardo @Indepaz. En la Defensoría del Pueblo recibimos estos reportes que estamos monitoreando en el Sistema de Alertas Tempranas. Debemos redoblar esfuerzos en seguimiento a recomendaciones del SAT, Ministerio del Interior. Entre las víctimas hay adolescentes. No podemos acostumbrarnos”, escribió la defensora en su cuenta de X.

“Cuatro masacres en el primer fin de semana de octubre en Colombia. Más de 50 masacres en lo que va del 2024, y el gobierno Petro no hace nada. Los colombianos, a merced de los violentos”, manifestó públicamente.

“Los grupos armados actúan sin compasión contra los habitantes de estas regiones, mientras la respuesta del Estado brilla por su ausencia. Es injustificable que el gobierno no tome acciones contundentes para enfrentar esta plaga que tanto daño causa al país y me pregunto ¿y el ministro de Defensa? ¿Y el presidente Petro, el que le encanta ver la paja en el otro y no ve la viga que tiene en el propio? El país necesita líderes que se hagan cargo y protejan a quienes realmente importan: su gente”, dijo.