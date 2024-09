Denuncian ante la Fiscalía a directora de la UAESP por presuntamente pedirle $5.000 millones a operador de cementerios distritales

“La señora Ordóñez me propuso a mí en el mes de enero un ilícito”, aseguró Parada, quien agregó: “La señora me hace la siguiente oferta, le amplío el contrato tres años, y aparte de eso voy a buscarle el recurso, el rubro del Distrito, alrededor de 50 mil millones de pesos, para hacerle mantenimiento. Ese recurso usted lo puede invertir y utilizar a través de un convenio, buscamos la figura jurídica, pero a cambio usted me tiene a mí que entregar 5 mil millones de pesos, 2 mil millones cuando yo le adicione los tres años a su contrato de concesión y los otros 3 mil a medida que usted vaya ejecutando los mantenimientos de los cementerios digitales”, dijo Parada a SEMANA .

“El día de ayer denuncié en la Fiscalía. La señora dice que no hay pruebas, que ella está tranquila, pues obviamente la señora sabe que cuando yo ingresé a hablar con ella en el mes de enero, como yo soy empresario, no entro con micrófonos porque voy a hablar con un funcionario público, pero lo que yo veo es que la señora está diciendo que, cada vez que un empresario entra a hablar con un funcionario público, llévese micrófonos porque en cualquier momento le van a proponer un ilícito”, afirmó Parada.

“Es falso que se haya finalizado la concesión unilateralmente. Cuando yo me vi en la situación que la intención de la señora Consuelo era declararme inhabilidad del contrato, buscando el caos que hoy día se está presentando, de manera que tuviese facultades para declarar urgencia manifiesta y contratar a dedo este contrato multimillonario que fácilmente ella lo está ofreciendo en más de 100 mil millones de pesos, yo inmediatamente el 15 de abril le solicité por escrito a la señora Ordóñez la terminación bilateral anticipada del contrato, porque aquí no hay garantías para yo seguir desarrollando mi objeto contractual, y la posición de la señora Consuelo Ordóñez fue no rotundo, antes al contrario, me aperturó siete procesos sancionatorios de manera inmediata”, dijo.