Denuncian ‘elefante blanco’ de Claudia López: centro de salud mental que debió entregarse en agosto está embolatado

Durante de comisión de Hacienda y Crédito Público la concejal, Rocío Dussán Pérez, realizó debate de control político a la salud de la ciudad en el que presentó un hallazgo sobre la construcción de un centro especializado con tratamiento diferencial de menores de edad en el Hospital de San Blas que aún no tiene avance en obras y debería ser entregado en el mes de agosto de 2024.

Para ello se realizó un convenio entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E. S. E. y Secretaría Distrital de Salud en el año 2021, pero faltando cuatro meses no hay avances de obra. Es más, no tiene licencia de construcción.

Dussán explicó que el segundo contrato es el de interventoría suscrito con la firma BYG San Blas 008 adjudicado por la Subred el 23 de septiembre de 2022 por un valor de $868.364.253; “un proceso contractual del que no hay mayor información, pues no aparece en la plataforma electrónica de Colombia Compra Eficiente; no hay informes, ni facturas”, dijo.