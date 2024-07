Denuncian supuesta injerencia de ministros en la elección de presidente de la Cámara de Representantes: “Salgan del recinto”

“Permítanme desconfiar del hecho de que hoy no solamente hay un ministro. Acabo de contar, hay cinco ministros. Está el director del DNP en la plenaria de la Cámara, que va a tomar la decisión tan importante. Sabemos las presiones que se han movido de parte del Gobierno”, manifestó.

“Es aburridor que venga el presidente aquí a pedirle disculpas a Colombia y a los congresistas por un caso en el cual presuntamente hubo compra de votos a partir de direccionamiento de contratos desde el Gobierno nacional, y ahora están aquí hace dos horas todos los ministros. Me pregunto yo entonces, ¿no tienen nada qué hacer? Si no están haciendo nada, ¿qué hacen que no se van a trabajar?”, dijo el parlamentario por Santander en su intervención.