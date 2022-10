“Sobretasa dependerá del precio internacional”: presidente Petro reveló los cambios de cómo serán los impuestos del petróleo y carbón en reforma tributaria

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció otros cambios que tendrá la reforma tributaria, una vez se llevó a cabo en la Casa de Nariño una reunión urgente con ponentes de la iniciativa. Al término del encuentro reveló detalles de cómo quedarán gravados el petróleo y el carbón.

En la declaración, el mandatario colombiano indicó de manera directa cómo será medida la sobretasa al petróleo y el carbón, detallando que dependerá del precio intencional del crudo, con estándares 5, 10 y 15 %. Mientras que con el carbón estará oscilando dentro del 5 y 10 %.

“Entre más bajo sea el precio internacional no habrá sobretasa, aquí hay una fórmula matemática que traza unos perceptibles de hasta dónde no hay sobretasa, de dónde a dónde la sobretasa para el petróleo es del 5 %, de dónde a dónde la sobretasa con un precio internacional es de 10 % y finalmente para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años, entonces la sobretasa es del 15 %”, sostuvo Petro.

Me reuno con todos los.ponentes de la reforma tributaria para lograr el consenso para el último debate en plenarias pic.twitter.com/Mtv5kgZQLF — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2022

A renglón seguido, el mandatario colombiano aclaró que existe una tasa diferencial para el carbón, “que comienza un poco más tarde, porque sus costos de producción son diferentes y llega hasta un máximo del 10 % de su impuesto de renta, la ponencia se acabará de construir con las modificaciones”, insistió.

Sin embargo, en la explicación que dio el jefe de Estado, manifestó que los hidrocarburos que se trabaja en Colombia son bienes públicos y de propiedad de la nación, insistiendo en una tesis que ya había mencionado en otros escenarios.

Junto a la bancada de gobierno y del equipo de @MinHacienda hemos acordado NO gravar las pensiones en la reforma tributaria y modificar la tributación en petróleo y carbón. Esta reforma no afecta a la mayoría de colombianos, el recaudo será a los mayores ingresos. pic.twitter.com/82VIpipm3U — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2022

“Los bienes del subsuelo son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano y en esa medida la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y, por lo tanto, estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esas concesiónes”, señaló el jefe de Estado.

Importancia del petróleo en Colombia

El alza del dólar en los últimos días ha acariciado los 5.000 pesos, un precio histórico que se presume seguirá incrementando. Muchos son los factores que se relacionan con su incremento, ya sea por una crisis internacional que se atraviesa, y por la misma inflación.

Entre tanto, el sector petrolero se ha visto agobiado en los últimos días, tras algunas declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien mencionó en su momento que no firmaría contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, una afirmación que alertó al gremio que en palabras del presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, estos anuncios se deben revisar porque “asfixiando esta industria no se van a tranquilizar los mercados, ni tampoco vamos a lograr mayor prosperidad”.

PALOMA VALENCIA DEBATE CENTRO DEMOCRATICO BOGOTA , OCTUBRE 24 DE 2021 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Por esto, la oposición no dudó en pronunciarse, como la congresista Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien arremetió contra el Gobierno diciendo: “Presidente, el dólar está disparado por sus decisiones contra el sector de hidrocarburos: prohibir la exploración de petróleo y gas, y la tributaria que liquida al sector Sin hidrocarburos, la estabilidad fiscal de Colombia pinta muy mal. No lo digo solo yo, lo dicen los mercados”, mencionó en su Twitter.

Fue tal el alboroto que causó el anuncio de no firmar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos que el jefe de Estado tuvo que corroborar que sí se les dará continuidad a los que ya existen. No obstante, dejó en tela de juicio si habrá o no firmas de nuevos acuerdos.

En ese orden de ideas, a esta lista de líderes políticos que le hacen un llamado al presidente Gustavo Petro, sobre lo que atañe a la economía de país, y el alza del dólar sustentado en la no firma de nuevos contratos en el sector petrolero, se encuentra el exsenador Jorge Enrique Robledo, que por medio de una carta abierta le advirtió los posibles riesgos que afrontaría la economía colombiana de no hacerlo.

Jorge Enrique Robledo mantiene su independencia crítica frente al gobierno de Petro. - Foto: SEMANA

Si bien es cierto que Robledo no le atribuye solamente la situación económica al país a la posesión de Gustavo Petro como presidente, el pasado 7 de agosto, sí enumera los factores que inciden en el alza del dólar y en el proceso de exportación e importación del país que recaen también en el endeudamiento externo.

Para el exsenador, es de tal importancia la exportación de petróleo que cuestionó la posibilidad de no hacerlo, donde la crisis nacional y el costo del dólar serían inimaginables, dándole claridad a que “no necesita destruir los hidrocarburos, el carbón y la minería, sino explotarlos con un correcto manejo ambiental, económico y social”. Puntualizando que se deben hacer nuevos cambios y/o arreglos en los TLC.

Robledo le recordó no solo al presidente, sino al país, que sus anuncios sobre la no aprobación de nuevos contratos de exploración y explotación no son nuevos, ya que en la campaña presidencial de 2021, el líder del Pacto Histórico ya lo había planteado, y la jefe de cartera de Minas y Energía solo le ha dado continuidad.