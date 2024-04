Desde el Congreso advierten que Petro podría dar un “golpe de Estado” con su constituyente para perpetuarse en el poder

“Yo los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. Sin contenido no hay formas”, manifestó el mandatario durante la entrevista con el medio de comunicación. Además, precisó que ese contenido tiene que ser la “decisión del pueblo” .

“El presidente insiste en invitar a que no veamos la forma sino el contenido, pero la forma si es importante. Hay que seguir la Constitución, no hay que conejear la Constitución ni el Congreso y el presidente conocer el mecanismo para una Asamblea Constituyente. El pueblo no se convoca solo, el pueblo tiene una herramienta constitucional”, señaló.