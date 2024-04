Directora del Ideam anticipa en SEMANA qué pasará con las lluvias en Bogotá y en los embalses: el pronóstico es desalentador

G.E.: Lo que ha ocurrido en este año, especialmente en enero, es que tuvimos un mes muy seco, fue uno de los eneros más secos y el enero más caliente en la historia. Este fenómeno sigue vigente y empezó a surtir también sus efectos para febrero y marzo y en abril el fenómeno aún sigue. El Océano Pacífico sigue caliente, ya está normalizando su temperatura y hablamos de una transición a fase neutra en este momento entre abril y junio, que ya se estabilice la temperatura, pero es importante decir también que hay un rezago en el impacto, es decir, así como en el momento en que el océano empezó a calentarse inmediatamente no tuvimos efectos, también en el momento en el que el océano empiece a estabilizar su temperatura, no significa que inmediatamente cese el impacto. Habrá un rezago.

Aunque también hemos tenido otros fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, en las dos primeras semanas de abril nos llegó algo que se llama la oscilación de Madden and Julian, que es algo normal para esta época, pero lo que no fue normal, es que esta oscilación ocurrió con mucha más intensidad. Incluso abril fue mucho más seco que marzo.

La temporada de ciclones tropicales que trae lluvias en la Región Andina, no alcanzan a llegar hasta la Región Orinoquía y la el Fenómeno de La Niña no tiene este impacto a estas lluvias sobre la Orinoquía, entonces en general lo que estamos esperando para el resto del año en esta zona, es que no se instalen lluvias fuertes y que al contrario tengamos déficit de precipitación, no ausencia total de lluvias, por supuesto que va a llover en algún momento, pero tal vez no lo suficiente para la recuperación total y el llenado del embalse.