División al interior del Centro Democrático en Bogotá frente al alcalde Carlos Fernando Galán: ¿Independencia o partido de Gobierno?

Si bien ha tomado fuerza en las últimas semanas la posibilidad de que el Centro Democrático se declare como partido de gobierno del alcalde Galán, a pesar de que esta colectividad no apoyó al candidato del Nuevo Liberalismo en las pasadas elecciones regionales, lo cierto es que en la interna de los siete concejales aún no hay nada definido.

“El Centro Democrático tiene que ser un partido independiente. Yo creo que esta administración, a la que nosotros no le hicimos campaña, tiene claramente matices de izquierda con Carlos Fernando Galán como alcalde y entonces no se explica uno cómo el Centro Democrático se va a declarar como partido de Gobierno. Es inconcebible” , aseguró la concejal Diago a SEMANA.

“Formalmente, aunque algunos se tomaron foto, no nos hemos declarado de nada. Le pedí a la bancada que esperáramos hasta unos días más. Tenemos hasta el 30 de enero. Les dije que esperemos, aún no hemos votado. Yo los sigo convenciendo de que seamos independientes. Obviamente, si en democracia pierdo la votación dentro de la bancada, será otra cosa y tendrá otras consecuencias. No me sentiré muy cómodo si nos declaramos de gobierno. Sigo insistiendo en que sigamos independientes”, dijo Briceño a este medio días atrás.