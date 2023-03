Dura respuesta del presidente Petro al fiscal Barbosa tras señalarlo de querer legalizar la cadena del narcotráfico: “Es una calumnia”

Continúa la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Luego de que este martes 28 de marzo, en una conferencia magistral sobre las finanzas criminales y el papel de las instituciones contra el lavado de activos realizada en Santo Domingo, en República Dominicana, el jefe del ente acusador denunciara que el Gobierno en Colombia busca, a través de diferentes reformas, “legalizar” toda la cadena criminal del narcotráfico, el primer mandatario le respondió de manera tajante.

“El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”, fueron las palabras del fiscal Barbosa en el evento internacional.

A lo que el jefe de Estado respondió, asegurando que se trata “de una verdadera calumnia”, e indicó que el fiscal Barbosa “confunde” a los verdaderos narcotraficantes con campesinos.

“Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”, señaló el presidente Petro categóricamente desde su cuenta Twitter, este miércoles 29 de marzo.

Es de mencionar que los cuestionamientos de Barbosa no pararon ahí. Adicionalmente, el fiscal aseguró que de Colombia, al año, están saliendo más de mil toneladas de clorhidrato de cocaína, que en la costa Caribe colombiana está avaluada en cinco millones de dólares, pero que en suelo europeo o norteamericano, supera los 60 millones de euros.

“Estamos hablando de flujos de 500, 600, 1000 y 1500 toneladas de clorhidrato de cocaína que pueden estar saliendo sin ahondar en las otras actividades criminales como la minería ilegal, porque una cosa es la cocaína y otra cosa es el oro”, dijo el fiscal tras advertir que la metodología de investigación debe cambiar.

El fiscal Francisco Barbosa fue invitado como ponente en una conferencia magistral sobre las finanzas criminales y el papel de las instituciones contra el lavado de activos. - Foto: Fiscalía

El seminario internacional ‘Nuevas modalidades de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero’ reúne a funcionarios de diferentes países con el objetivo de afianzar estrategias en la lucha contra las organizaciones criminales que traspasan las fronteras de cada nación.

“De nada nos sirve si nosotros creamos estrategias investigativas netamente penales para atacar esas estructuras criminales… conseguirse buenos abogados, jugar con los sistemas procesales y rápidamente salir de las cárceles”, dijo el fiscal.

El fiscal advirtió que es prioritario avanzar en estrategias investigativas que permitan impactar de manera contundente toda la cadena criminal del narcotráfico que no estén basadas, únicamente en el escenario penal, sino en el bolsillo de los criminales, por ejemplo, a través de la extinción de dominio.

“No es con el Código Penal que se resuelve la criminalidad, pues están enlazados, porque así los delitos están atados, son los mismos actores. En Colombia les hemos quitado a las mafias más de cinco millones de dólares en los últimos tres años. La misma corrupción también es parte de las estructuras criminales”.

Habló también de la importancia de la itinerancia, como una forma de combatir a los grupos criminales, una estrategia que en Colombia se convirtió en bandera de su administración a través los recorridos por las regiones y la implementación de sedes o despachos en zonas apartadas del país.

“Nosotros no podemos esperar básicamente dentro de nuestros despachos y hablo dentro de nuestros despachos fiscales que los investigadores estén esperando que les llegue la noticia criminal para saber exactamente cómo perseguirla, tenemos que estar atentos con unas una tarea interesante de itinerancia porque para los delincuentes no existen límites geográficos”, explicó el jefe del ente acusador colombiano.

Lavado de activos

En Colombia, el fiscal ha dicho, por ejemplo, sobre el tema de lavado de activos, que la aprobación de la Ley de sometimiento, promovida por el Ministerio de Justicia, incluye un “narcomico” que se podría convertir en una peligrosa operación de lavado que, incluso, tendría feliz a Pablo Escobar y otros narcotraficantes.

“Este proyecto de sometimiento tendría muy feliz a Pablo Escobar y al Cartel de Cali, porque finalmente les permitiría salir de la cárcel y recibir 2,8 millones de dólares que es la operación de lavado de activos más importante que se quiere hacer con una cantidad de criminales de ese talante”, dijo el fiscal general.

Con anterioridad, el jefe del ente acusador también aseguró que cualquier narco que quiera someterse a la justicia de plano se mete en el bolsillo esa millonaria cifra, que se garantiza a través del proyecto del Gobierno nacional, todo mientras a las víctimas se les agrupa en una bolsa común para una eventual reparación.

“Estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente, si tienen muchos recursos más bien hagan reparaciones individuales porque no aplican”, señaló el fiscal.