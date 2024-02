Duras críticas contra ministra de Agricultura por atacar a quienes se oponen a la pesca de especies en peligro: “Política del odio”

“No pueden pensar que es más valiosa la vida de los tiburones que las de las personas. (...) Un decreto odioso, un decreto gomelo, yuppie, dice nuestro presidente Gustavo Petro. De los yuppiecitos, de los gomelos, como quienes toman estas decisiones. Dándole no solamente la espalda, dando de verdad una muestra de lo que es el racismo. (...) Por eso decimos que el pueblo se tiene que movilizar porque el pueblo que no se mueve no es escuchado. (...) Asimismo, la aleta del tiburón no deja ver otras discusiones que son mucho más trágicas y profundas”, dijo la ministra en el departamento del Valle del Cauca.