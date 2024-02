Efraín Cepeda desmiente que nueva MinDeporte sea del Partido Conservador y pregunta al Gobierno Petro si está “consintiendo congresistas”

Efrain Cepeda niega que la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, represente al Partido Conservador. No descartó que el Gobierno esté “consintiendo a unos pocos” que no representan la colectividad. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/uA5dUj2hh7

Cepeda dijo que él no conoce a la nueva ministra del Deporte y que en el Directorio Nacional afirman lo mismo: “En lo que a mí respecta, no conozco la doctora López, no conozco su hoja de vida, no conozco su procedencia, pero afirmo nuevamente que no representa al Partido Conservador”.