Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, lanza advertencia: “Esperamos que la redacción final de la reforma a la salud recoja fielmente lo acordado”

SEMANA: ¿cuál es su conclusión tras el encuentro con el presidente Gustavo Petro?

EFRAÍN CEPEDA (E. C.): hubo avances innegables. Un punto de honor para los partidos era el tema de los fondos que iban a ser absolutamente burocratizados y estatizados. El Gobierno aceptó eliminar dichos fondos y dejarlos exclusivamente como fondos cuenta, es decir, una cuenta sin burocracia. Ese fue un largo debate y se logró.

Luego, hubo una discusión en torno al diseño de las Gestoras en Salud (las nuevas EPS). No se quería que ellas hicieran las auditorías. El Gobierno planteaba que esas auditorías deberían estar en manos de las Adres.

Reiteramos nuestra postura en el sentido de que la experticia para las auditorías las tienen las EPS y las vamos a remunerar con un 5 %. Además, queremos que hagan la articulación de la red. Al integrarse con los Centros de Atención Primaria (Caps), habría un período de transición de dos años. Es un período muy corto, yo creo que habrá que extenderse. En el debate, seguramente, ese tema saldrá a relucir.

SEMANA: ¿qué viene ahora?

E. C.: este martes 28 de marzo los técnicos del Ministerio de Salud se reunirán con los ponentes y técnicos de los partidos políticos para hacer la redacción. Estamos esperando la redacción porque en algunos momentos se definen temas verbales y nos llega un texto diferente.

Esperamos que la redacción recoja fielmente lo acordado. Una vez tengamos el texto, en la noche de este martes o miércoles, cada uno de los tres partidos lo remitirá a las bancadas, se revisará y se podrá avanzar. Quedan puntos de discusión, pero esos debates pueden darse en la Comisión Séptima.

El director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, confirmó que hubo puntos de acuerdo entre los tres partidos y Gustavo Petro frente a la reforma a la salud. - Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿qué les dijo el presidente Petro cuando ustedes le reclamaron porque acordaron puntos con la ministra Carolina Corcho, pero en la redacción del borrador de la reforma no quedaron?

E. C.: sí, eso expresamos. No hubo mayor respuesta, se pasó al debate inmediatamente. Uno de los temas, por supuesto mal redactado, era ese, acordamos la desaparición de los fondos territoriales y aparecían otra vez en el texto. Los fondos tuvieron como las siete vidas del gato. Espero que esta sea la séptima y última porque quedó plasmado ante el presidente, los ministros Carolina Corcho y Alfonso Prada, además de todas los ponentes que estaban ahí presentes.

SEMANA: ¿el expresidente César Gaviria apoya o no la reforma a la salud que se ajusta? Él no asistió al encuentro con el presidente Petro.

E. C.: anoche lo visitamos con la doctora Dilian Francisca Toro y Germán Escobar, el asesor del Partido Liberal, le explicamos los cambios y él quedó a la espera de la redacción. También adoptó la misma postura: espera la redacción y la envía a su bancada. Me parece que los avances de anoche fueron positivos. No puedo hablar por el presidente Gaviria, pero se tocaron los dos temas centrales de parte de los partidos que hemos llamado “CUL”, es decir, Conservador, U y Liberal.

Carolina Corcho y su equipo técnico no han plasmado en el borrador de la reforma a la salud lo acordado con los partidos políticos tradicionales. En la fotografía: César Gaviria, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. - Foto: REVISTA SEMANA

SEMANA: ¿los tiempos de la reforma a la salud en el Congreso le preocupan?

E. C.: sí, pero para mí lo más importante es llegar a estos consensos para que el debate se agilice y no existan problemas como la reforma política, que naufragó. Es mucho mejor invertir el tiempo en mejorarla, consensuar para que luego entre a los debates. No sé cuántos debates alcanzarán a darse antes de junio, al menos dos, pienso yo.

SEMANA: ¿cómo quedan las EPS en el borrador de la propuesta que llegará al Congreso?

E. C.: ellas harán las auditorías de todas las cuentas, es una labor que vienen haciendo, tienen la experiencia. Adicional, la articulación de toda la red, es decir, enviar a todos los pacientes a los sitios de la red, dependiendo si son especialidades. Ellas organizarán el sistema de salud y remitir pacientes a IPS.

SEMANA: ¿qué diferencias existirán entre las EPS de hoy y las que plantea el nuevo proyecto de borrador?

E. C.: ahora manejan recursos. Ya no lo harán. Recuerden que desde el principio acordamos el giro directo desde la Adres a las IPS. Adicional, desaparece la integración vertical que fue bien criticada por el favoritismo que daban a sus propias IPS. Eso fue un consenso desde el comienzo: giro directo, no integración vertical y ahora se fortalece el tema de las auditorías de las cuentas, y esa labor no la hará el Adres, como pretendía el Gobierno. Eso hubiese sido un desastre porque no tienen la capacidades.

El expresidente César Gaviria insiste en sus líneas rojas frente a la Reforma a la Salud. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿es decir, el colombiano de a pie seguirá pidiendo su cita a la EPS?

E. C.: sí, ellos entran por el Centro de Atención Primaria en Salud (Caps), esa es la puerta de entrada al sistema de salud. En su momento, el CAV remite y la EPS ordena y articula todo.