El abogado Abelardo de la Espriella lanza su nuevo libro ‘Almas Asesinas’: “es como una serie de Netflix, van a quedar conectados desde el principio”

El pasado 6 de octubre un colombiano hizo parte de la feria del libro de Madrid, España. No se trataba de un escritor tradicional, era el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, conocido por ser uno de los penalistas más consumados del país. Desde hace tiempo, De la Espriella dedica parte de su tiempo a escribir y a la música.

Ese día, en tierras europeas, el abogado habló de ‘Almas Asesinas’, su nuevo libro en el que narra diez historias de criminales en diferentes ciudades. Según dijo en entrevista con SEMANA, tienen algo de realidad y ficción. La publicación, así como una canción que compuso del texto, ya están disponibles en librerías del país y plataformas digitales.

'Almas Asesinas' de Abelardo de la Espriella. | Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Por qué decidió involucrarse en la aventura de hacer este libro?

A.B.L.E.: ‘Almas Asesinas’ es mi quinto libro, los tres primeros tenían mucho que ver con temas jurídicos, con mi vida en el mundo del derecho y asuntos de opinión política y de coyuntura. Hace tres años decidí escribir un libro que tenía en la cabeza desde mucho tiempo atrás, ‘Amores Criminales’, 10 historias de crímenes cometidos por amor. Ese libro se volvió un best seller y por cuenta de ese éxito, decidí escribir el libro que hoy pongo a consideración de los lectores. ‘Almas Asesinas’, diez historias sobre diez asesinos que tienen como telón de fondo diez ciudades del mundo. Cada una de estas historias es un proceso de inmersión en el lado oscuro de esas almas asesinas y en las ciudades porque también hay referencias históricas, hay referencias culturales, geográficas, que le permitirán al lector que conoce y que no conoce esas ciudades reconocerlas o conocerlas, dependiendo el caso. De tal suerte que es muy interesante, es un libro fascinante.

SEMANA: ¿De dónde nace la trama de ‘Almas Asesinas’, tiene hechos de la vida real o es solo ficción?

A.D.L.E.: ‘Almas Asesinas’ es de todo un poco, tiene hechos reales, ficción y mucho también de mí y gente que conozco, la maravilla de la literatura consiste precisamente en tomarse ciertas licencias que le permiten al escritor ir de la realidad a la ficción y de la ficción a la realidad, tomar hechos reales e imaginarios para crear una nueva realidad paralela.

Abelardo de la Espriella lanzó su quinta publicación. | Foto: Instagram Abelardo de la Espriella

SEMANA: ¿Cómo ha sido todo el proceso creativo, es decir, también lanzará una canción, cómo es todo este proyecto artístico alrededor del libro?

A.D.L.E.: El primer libro de este tipo de historias, ‘Amores Criminales’, lo hice durante la pandemia, me quedó suficiente tiempo para poder escribirlo en ocho meses, este segundo libro, que es más complejo por todo el proceso de inmersión en cada una de estas ciudades que conozco y que me encantan fue muy duro, tardé para escribirlo más de dos años, porque entre las historias y las referencias históricas, geográficas y culturales eso por supuesto implicó muchísimo más trabajo. Y sí, es el primer libro que tiene una banda sonora, canción que compuse y que me ayudaron a producir Alejo Ruiz, que la canta, y el maestro Camilo Vega, dos colombianos talentosísimos. Este es un libro en el que no van a poder detenerse, es como una serie de Netflix, en donde van a quedar conectados desde el principio, no van a poder parar y cuando terminen de leerlo querrán que vengan más capítulos.

El abogado Abelardo De la Espriella también ha consumado su carrera como escritor. | Foto: Archivo Semana

SEMANA: ¿Qué tanto tiene ‘Almas Asesinas’ de su experiencia como abogado. Hay alguna referencia o relación con Colombia?