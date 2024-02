El alcalde Carlos Fernando Galán anuncia que buscará dejar adjudicada la tercera línea del metro de Bogotá; estas son las opciones del trazado

El alcalde Carlos Fernando Galán buscará adjudicar una tercera línea de metro durante su administración. Así lo dijo el mandatario en entrevista con SEMANA. “Sí, tenemos esa intención. La administración anterior avanzó en la prefactibilidad. Queremos evaluar esa prefactibilidad para ver si avanzamos en los estudios y en un proceso licitatorio para iniciar, por lo menos, la licitación de esa tercera línea en nuestro gobierno. La meta es que, en los próximos diez años, Bogotá pueda estar avanzando en la construcción de tres líneas férreas de transporte masivo. Mi meta es avanzar en la tercera línea, no construirla, obviamente, porque no voy a prometer algo que no se alcance a hacer, pero sí ojalá lograr adjudicarla.