El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, se va de frente contra RTVC: “No tiene nada de canal público, es una máquina de propaganda”

SEMANA: ¿Por qué se han presentado esas disputas entre RTVC y usted?

DANIEL BRICEÑO: Yo lo que he venido haciendo en RTVC es denunciar una serie de cosas que tienen que ver con el giro ordinario de la entidad. Obvio, políticamente tengo una diferencias sustanciales con el señor Hollman Morris, quien dirige el canal. Mis críticas hacia él, hacia su pasado, las denuncias que hay en su contra, siempre he creído que no debió estar en ese cargo. He tenido unos enfrentamientos individuales con algunos miembros de RTVC. Y, más general, tiene que ver con que RTVC modificó los manuales de funciones para hacer pasar como periodistas a personas que ni siquiera han terminado una carrera universitaria, o ni siquiera se han dedicado a estudiar como el señor Don Izquierdo. Lo dije abiertamente, por el hecho de que a usted le pongan un rótulo en un contrato de periodista usted no va a ser periodista, sigue siendo un influenciador, una persona que hace propaganda en redes.

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó con la Flip?

D.B.: Me cayó, me dijo que yo no podía decir eso porque el señor Don Izquierdo sí ejercía actividades de carácter periodístico. Me ha estado reiterando la Flip muchas veces el tema de RTVC. Luego, en otra ocasión, denuncié cómo RTVC se está prestando para ser operador logístico, es decir, también hace eventos para otras entidades públicas y entre esas revelé cómo el señor Hollman Morris había destinado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) más de 10.000 millones de pesos en un contrato para pagar marchas en favor del Gobierno Petro, movilizar gente en buses, sonido, tarima y demás, esto en RTVC no les gusta.

Constantemente siempre estoy denunciando con ellos porque yo creo, y lo digo firmemente, que RTVC no tiene nada de canal público, es una máquina de propaganda. Vemos cómo guardan silencio con todo el escándalo del señor David Racero, pero cómo le dan difusión a mentiras como, por ejemplo, la de hace 15 días del senador Correa que dijo que supuestamente se habían robado 100 billones de pesos en la UNGRD de Duque, luego el señor tuvo que salir a desmentir, pero RTVC nunca lo hizo, hace programas especiales. Es más, dijeron en Twitter que eran 100.000 billones de pesos, dejaron el trino así, sin corregir, entonces creo que RTVC pasa por un mal momento, es un canal de propaganda y eso no le ha gustado a la Flip, que durante cuatro ocasiones en este año me ha atacado públicamente por ese tema.

Briceño dice que la Flip lo ha atacado porque necesitan un 'chivo expiatorio'. | Foto: Daniel Felipe Briceño

SEMANA: ¿Qué pasó con la periodista indígena Sandra Chindoy de RTVC?

D.B.: Yo a ella la confronté en redes sociales porque dijo que yo no estaba haciendo absolutamente nada como concejal en el caso de corrupción denunciado por la Uaesp. Yo le dije que ella estaba mintiendo, que estaba desinformando, porque realmente el citante a debate de control político que precisamente se citó el pasado viernes, y somos nosotros, la bancada del Centro Democrático y yo como citante principal. Obviamente, a ella le habrán dicho cosas en redes sociales, pero ahora RTVC dice que gracias a que yo le dije que estaba desinformando, habrían llegado comentarios de carácter misógino o racista, cosa que yo rechazo, pero no es mi responsabilidad, yo jamás he dicho un comentario ni misógino ni fascista en contra de nadie.

Entonces, obviamente hay una fijación concreta entre la Flip hacia mí, me ha mandado a investigar dos veces a la Procuraduría, lo he denunciado públicamente, el pasado 12 de septiembre, delante del director de la Flip el presidente Gustavo Petro acusó a los medios de comunicación del país de usar la estrategia de Goebbels y de Hitler y el director ni siquiera fue capaz de denunciar una sola palabra, no dijo absolutamente nada, no mandó a investigar al presidente a la Comisión de Acusación, entonces es evidente que hay una fijación de la Flip hacia mí. Pero yo voy a seguir denunciando todo el tema de RTVC, creo que lo que se está haciendo allí para lavarle la cara al presidente y a personas que no son periodistas, no se puede seguir permitiendo.

SEMANA: ¿Por qué la Flip le reclama tanto?

D.B.: La Flip necesita un chivo expiatorio y yo lo soy. Necesita mostrarle al país que está haciendo un trabajo en el que tiene un supuesto equilibrio, entonces me cogen a mí como si yo fuera el de la derecha y dicen ‘miren nosotros le cascamos al de la derecha’ y también a veces al de la izquierda. Pero realmente la Flip no está siendo un trabajo serio en este caso, si lo estuviera haciendo, tendría que estar haciendo casi que una solicitud de investigación y casi un pronunciamiento a diario, porque la estigmatización del presidente, de muchos de sus congresistas, de sus ministros, en contra de los medios de comunicación y periodistas, ahí sí es extremadamente grave. Entonces ellos tratan de mostrar un equilibrio de que ellos hacen control y están ayudando a los periodistas y me cogieron de chivo expiatorio. Yo entiendo el sector político del señor de la Flip, pero yo no estoy de acuerdo, no me voy a callar y siempre le responderé a todas sus solicitudes de investigación ante los órganos de control.

Briceño cuestiona que Morris convirtió a RTVC en un canal propagandístico a favor del Gobierno. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Cómo evalúa la gerencia de Hollman Morris?

D.B.: Hollman Morris siempre, así como pasó en Canal Capital cuando Petro era alcalde, es un experto propagandista y eso es la experticia de él. Lo que pasa en RTVC, los contenidos, son propaganda para el Gobierno. Hay un tema de información, se hacen debates para sacar contradictores del Gobierno, no se hace ningún tipo de mención a los escándalos de corrupción del Gobierno, se guarda silencio cuando hay algún aliado del Gobierno en problemas y pues obviamente es un canal en donde se habla en favor del presidente, pero no es que haya una parrilla informativa con neutralidad. Es el canal oficial del presidente de la República y como también lo denuncié está tomando las mismas líneas de Telesur, que, por cierto, tienen un convenio para llevar contenido y generar noticias entre ambos. No me sorprende que RTVC y Telesur hoy estén unidos, porque lo que está pasando hoy en RTVC, a la cabeza de Hollman Morris, es muy parecido a lo que pasó allí.

El concejal ha hecho varias de sus denuncias a través de redes sociales. | Foto: Nicolas Linares

SEMANA: ¿Qué opina de las contrataciones de influenciadores de izquierda como Don Izquierdo, Wally Opina, entre otros?

D.B.: Personas como Wally, Don Izquierdo, Celso Tete, que ahora se dedica a hacer videos desde Presidencia -contratado como asesor- son realmente un irrespeto al esfuerzo que hacen los colombianos pagando impuestos. Yo sé que el Gobierno ha tratado de confundir a los ciudadanos y trata de vender a los influenciadores que reciben pago para hablar bien del presidente como un medio alternativo o un medio comunitario, cuando ellos no tienen ningún tipo de trabajo, ni generan ningún tipo de información o no tienen ningún tipo de proceso como lo hacen los medios comunitarios en todo el territorio nacional.

Ellos han tratado de montar una máquina de propaganda en favor del Gobierno que tiene varios componentes, uno es RTVC, otro son los señores influenciadores, pero, como lo he dicho varias veces, también se está generando desde el MinTIC lo que llaman Ciberpaz, un programa que está ejecutando en este momento casi 13.000 millones de pesos para hacer sensibilizaciones y enseñarle a mucha gente a manejar redes sociales para que hablen bien del Gobierno nacional. Un programa que en este momento los profesores son influenciadores como el señor Alejandro Vergel, que es otro influenciador del Gobierno nacional.

La máquina de propaganda del Gobierno tiene varias aristas, RTVC, los influenciadores, programas para formar jóvenes del Cric en redes sociales, pero realmente es para formarlos en narrativas en favor del Gobierno. Hay mucha inversión de muchos impuestos en temas de comunicaciones para lavarle la cara al presidente y yo denuncio esto constantemente. Nunca voy a estar de acuerdo en que los impuestos de los colombianos se vayan en esto.

SEMANA: Usted ha denunciado varios contratos de RTVC, ¿cuál es su crítica, por ejemplo, en el caso de las labores del exfiscal Eduardo Montealegre o el concierto en favor de Palestina?

D.B.: Esta semana revelé cómo el exfiscal Eduardo Montealegre, que esto también hay que advertirlo, ellos ahora no solo están usando sus comunicadores para atacar a la oposición sino que también ahora hay una estrategia judicial y jurídica, lo hacen con Federico Gutiérrez, con María Fernanda Cabal, en donde sale Hollman Morris con el exfiscal Montealegre a denunciarlos por criticar y cuestionar a RTVC. Dice que hay una persecución y demás contra el canal, pero lo que no cuentan es que el señor Eduardo Montealegre tiene una empresa de Economía y Derecho Sociedad S.A.S. es un mega contratista del Estado, recibió 842 millones de pesos en contratos y de esos 325 millones son de RTVC. Entonces el señor Montealegre está contratado por RTVC para denunciar a todo aquel que critique la entidad. No me queda la menor duda que en cualquier momento el señor Montealegre aparecerá con una denuncia en mi contra en la Fiscalía, porque ese es el modus operandi de ellos. Esto hay que decirlo.