El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, arremete contra senador del Pacto Histórico: “Lo único que les interesa es la pequeñez electorera”

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, enfrentó fuertes críticas por parte de varios congresistas que se molestaron porque no asistió al debate de control político en la Comisión Sexta del Senado donde se pretendía estudiar su labor al frente de la entidad.

El senador Robert Daza, cercano a la Casa de Nariño, no ocultó su indignación por inasistencia de Carrillo este martes 12 de noviembre en el Senado.

La citación se dio desde hace más de dos meses, informó el dirigente político. “Sin embargo, Carrillo no asistió y delegó al subdirector de la entidad”, manifestó en sus redes sociales.

Daza, visiblemente molesto, dijo que “los congresistas llevamos la voz de las comunidades al Senado, como en los casos de Nariño y Cauca, donde en 2023 realizamos una sesión descentralizada para abordar algunas problemáticas. Hoy, aun sin respuesta, reafirmo mi apoyo al gobierno, pero es fundamental señalar cuando no se cumplen compromisos con las comunidades. Valoramos la lucha contra la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero esa no es su única responsabilidad”.

Contó que en abril de 2024 él llevó una comisión de la entidad a unas zonas de desastre en el norte de Nariño y el sur del Cauca. “Tuvimos la ilusión de que iba a haber movimiento para resolver la problemática de la zona, pero no ha sido posible ni siquiera cumplir con una hora de maquinaria para hacer trabajos”, denunció.

Hoy— añadió— “el país está resolviendo emergencias con una institucionalidad que no está en capacidad de atenderlas. Por eso, necesitamos al director Carlos Carrillo para debatir ese tema. Aquí no lo necesitamos para pedirle puestos, como a veces piensan algunos funcionarios, solicitamos que de manera responsable el país, el gobierno responda con análisis técnicos, históricos y con proyecciones para evitar la pérdida de vidas humanas y bienes materiales”.

Reiteró que él es defensor del Gobierno, pero cuando tiene que decir las cosas lo hace. “Esto no es una pelea contra el doctor Carrillo, lo estamos llamando para que actuemos en equipo”.

Carlos Carrillo no se quedó callado y le respondió en redes sociales.

“Implosionó al mismo partido, para fuego amigo sí que ha estado dispuesto él. No apoya al gobierno, no presenta resultados, su gestión es paupérrima y lamentable. No se ve ni se pronuncia sobre las tragedias actuales (…) Ni él mismo viene a defenderse, es indefendible”, opinó Flórez.