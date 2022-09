“El eslabón más débil son los cultivadores”: minDefensa Iván Velásquez sobre narcotráfico

Este miércoles, en un debate de control político realizado en la comisión segunda del Senado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco de la Asamblea General de la ONU sobre el narcotráfico.

“La acción contra el narcotráfico no se debe dirigir fundamentalmente contra el eslabón más débil de esa cadena, que son precisamente los cultivadores, sino contra los dueños del negocio que están en la producción y distribución de la droga; afectarla es una tarea en esta nueva perspectiva de seguridad que, además, tiene que ir acompañada –en los cultivos de uso ilícito– y dirigida hacia procesos de sustitución”, expresó.

Asimismo, dijo que en la construcción de una política de defensa para la vida y paz, uno de los objetivos es desarticular estructuras criminales, pues manifestó que consideran que “es indispensable afectar estructuras, no basta con la acción dirigida de individuales, cuando se conserva todavía el poder de organizaciones criminales”.

"La acción contra el narcotráfico no se debe dirigir fundamentalmente contra el eslabón más débil, que son los cultivadores, sino contra los dueños del negocio que están en la producción y distribución de la droga", ministro de Defensa, @Ivan_Velasquez_ pic.twitter.com/qouiYc7Rd7 — Mindefensa (@mindefensa) September 21, 2022

Entre tanto, el ministro destacó el papel que cumple la inteligencia del Estado en la concertación de dicha finalidad, el proceso del desmantelamiento de estructuras criminales al identificarlas para lograr su judicialización, hecha respectivamente por la Fiscalía General de la Nación.

El ministro Velásquez dijo que esa sustitución debe ser productiva para los cultivadores, que implique una atracción –en la posibilidad real– de obtener los medios de subsistencia y que esto implica que tienen que fortalecerse muy radicalmente los procesos de sustitución, exigiendo una presencia integral del estado qué está dirigida no solamente a la erradicación para la siembra sino que tiene que estar acompañada de unas políticas, de crédito, de suministro de insumos, etc., para que puedan tener las garantías de producción y comercialización.

Y resaltó que, aunque ya hay algunas políticas exitosas, se necesita de una que sea general y que tenga toda la extensión para abarcar todo el territorio colombiano.

Además, afirmó que “no cesan actividades de la Fuerza Pública, tienen la instrucción de seguir actuando de manera permanente. No significa que por conversaciones exploratorias con grupos armados se vaya a suspender el cumplimiento de un deber constitucional”.

Por su parte, el pasado martes, el presidente Petro afirmó ante la ONU, que “el espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan –porque no tienen nada más que cultivar–, es demonizado. Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas”.

“La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes”, manifestó.

Y dijo que “40 años ha durado la guerra contra las drogas, si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas”.

Asimismo, este miércoles afirmó durante el foro ‘Latinoamérica, Estados Unidos y España en la Economía Global’, que varias organizaciones criminales “han enviado cartas al Gobierno pidiendo abrir negociaciones para un ‘desmantelamiento’, incluso algunas que se mueven entre el clima de la selva, diciendo que quieren apostarle a la revitalización de la selva”.