Día del Trabajo: funcionarios recibieron mensajes invitándolos a marchar este 1 de mayo. Claves de la jornada de movilizaciones

Este primero de mayo, las centrales obreras salen a marchar, como es habitual, para conmemorar el Día del Trabajo . Pero la jornada de este miércoles tiene un tinte particular: el gobierno de Gustavo Petro quiso abanderar las movilizaciones como propias y el presidente también saldrá a las calles.

“Somos 34 en el grupo... Me faltan aún personas por participar”, se lee en una de las capturas de pantalla conocidas por SEMANA. “Estimados, agradezco a los que ya confirmaron o informaron que no pueden asistir. Estoy atento a los que no se han reportado. Para mí es sumamente importante transmitir el dato final de asistencia”, reza otro de los mensajes.