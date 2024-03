El Gobierno busca cambiar el sistema de salud a las buenas o a las malas. Hay alarma por politización y falta de recursos

Le dio una orden clara al superintendente: “Esas son las tareas. No vamos a intervenir de inmediato las EPS que ya están en circunstancias de intervención”. Incluso, dijo que las aseguradoras bajo su “control”, refiriéndose también a las intervenidas, llegan “casi a la mitad de los afiliados en salud de Colombia”.

SEMANA conversó con expertos sobre lo que sería la propuesta de Petro, que no tendría los recursos y directrices necesarias, y el uso de la Supersalud como mano derecha en el proceso.

Pacientes Colombia advierte que Luis Carlos Leal no cumpliría la experiencia administrativa necesaria para ser superintendente de Salud

La segunda medida que sí pueden implementar es la de los equipos extramurales en zonas rurales y dispersas, que también necesitaría más recursos, y el giro directo, que no requiere infraestructura. Lo que sí no se puede cambiar es el uso de los recursos, como subcuentas para atención básica en salud y fortalecimiento de infraestructura. Tampoco se pueden convertir a las EPS en Gestoras de Salud y Vida, como lo quiere la reforma, y no se puede transferir el manejo del riesgo financiero al Estado.