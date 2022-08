“El Gobierno desconoce para qué va a utilizar estos recursos”: Miguel Uribe tras reunión con José Antonio Ocampo

Miembros del Centro Democrático, pertenecientes a las comisiones terceras de Senado y Cámara, sostuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para conversar sobre algunos detalles del proyecto de reforma tributaria y expresarle sus preocupaciones.

Fue un encuentro que se llevó a cabo este martes en el Congreso y duró algo más de una hora. Hablaron de distintos capítulos de la propuesta de reforma y le expresaron sus inquietudes al ministro Ocampo en varios temas. Uno de los que estuvo presente fue el senador Miguel Uribe, quien señaló que una de las preocupaciones que tienen es que no es claro para qué se destinarán los recursos recaudados.

“¿Para qué necesitan la plata?, es evidente que hoy el Gobierno desconoce para qué va a utilizar estos recursos, buena parte de ellos son un riesgo porque evidentemente están pidiendo hacer un esfuerzo tributario gigantesco que va a golpear a básicamente todos los colombianos y no tienen ni idea qué van a hacer”, afirmó Uribe.

Agregó que, a pesar de que la justificación para el recaudo es la situación fiscal del país, hasta ahora no es claro qué compromisos concretamente van a atender con el dinero logrado, ya que no han presentado el Plan Nacional de Desarrollo.

En la reunión con el Centro Democrático también hablaron de cómo podría quedar golpeado el empleo y cómo se podría ver desincentivada la inversión en el país, ya que podrían subir las tarifas de tributación. “Eso va a llevar a que Colombia tenga menos competencia a nivel mundial para atraer inversión”, afirmó el senador del uribismo.

Otro de los temas puntuales que se conversó en la reunión fue el de los dividendos y cómo se podría generar una doble tributación si la tarifa de la ganancia ocasional crece. “Haber bajado en el 2012 la ganancia ocasional del 33 % al 10 aumentó el recaudo”, dijo Uribe.

Sobre el tema de los pensionados, la bancada del Centro Democrático también expresó su descontento a Ocampo con que se le vaya a poner renta a los pensionados del país.

En el caso del sector de la minería y los hidrocarburos, le pidieron al ministro no afectar la industria. Reconocen que se debe hacer un esfuerzo para mitigar los efectos del cambio climático, pero que si se agota esa capacidad, se pueden ver afectados diversos ingresos importante para financiar la transición energética en el país y al propio Estado.

“Hablamos de los incentivos que se le quitarían a las empresas para invertir en temas de turismo, reforestación, agrícolas, cinematográficos, entre muchos otros”, aseguró Uribe.

También le expresaron a Ocampo su preocupación por cómo podrían quedar gravadas las personas naturales, y en especial la clase media. “Va a golpear a las personas con ingresos superiores a los 3 millones y medio de pesos, sumando ingresos”, dijo el senador.

Uribe considera que el impuesto al consumo también afectará a la clase media, especialmente. “Las personas de menores estratos que ganan menos, se les subirá radicalmente el costo de vida”, señaló el senador.

Una de las grandes críticas que se ha hecho desde el Centro Democrático al proyecto es que el Gobierno se debería enfocar en la austeridad y en el ahorro del Estado para sacar de allí la financiación que necesita el país.

Según los anuncios que ha hecho hasta ahora el ministro Ocampo, estaría de acuerdo en que se puedan conversar algunos temas en concreto y concertarlo con las diferentes bancadas.

Sin embargo, desde el Centro Democrático, prácticamente el único partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, dicen que están “preocupados” porque aún hay muchos interrogantes por resolver. Uribe pide que primero se aclare hacia dónde irán los subsidios y que se tenga en cuenta que se afectaría a la clase media trabajadora como está planteada.

“El Gobierno debió haber presentado el Plan de Desarrollo y el presupuesto, y una vez hubiera presentado eso, tenía que haber presentado ya la reforma explicándonos para qué necesita la plata”, afirmó el senador uribista, quien considera que la frase de “gasto social” no ha sido detallada.

Por ahora la posición del Centro Democrático es defender los intereses de los colombianos evidenciando los riesgos y las preocupaciones que tienen sobre la propuesta del Gobierno. “Somos el único partido que está dispuesto a decir cómo se golpea a los colombianos esta reforma tributaria y de esa manera iremos informándole a los colombianos para sentar nuestra posición”, aseguró Uribe.

Desde la bancada de oposición cuestionan que la iniciativa realmente no era necesaria, piden que por lo menos hubiera sido presentada con el Plan de Desarrollo para conocer a dónde estarán destinadas las inversiones. “Hoy el Gobierno no necesitaba presentar esta reforma porque no sabe para qué es la plata y ha improvisado”, dijo Uribe.