El Gobierno Petro y un sector del Congreso libran una batalla campal: acusaciones van y vienen, ¿qué pasará?

Cuando está a punto de cumplir dos años en el poder, el presidente Gustavo Petro atraviesa por su momento más crítico en su relación con el Congreso. Esta semana, el mandatario terminó enfrascado en un fuerte cruce de mensajes con el presidente del Senado, Iván Name, luego de que se levantara la plenaria sobre la reforma pensional en señal de protesta por los mensajes del presidente contra los congresistas.

La decisión de Name molestó a Petro y a los senadores y representantes del Pacto Histórico. El aplazamiento pone en aprietos la reforma pensional, ya que queda con los tiempos ajustados para evitar que se hunda. “El sabotaje ocurre porque la mayoría del Senado quiere hundir la reforma pensional, es decir, que no quieren que reciban un bono pensional digno los ancianos y ancianas que trabajan en las calles y se mueren de tristeza por la indolencia de la sociedad”, reclamó Petro.

El presidente Gustavo Petro ha arremetido en contra de los parlamentarios porque no se aprueban sus reformas. | Foto: FRANZ AG

Casi todos los senadores respaldaron a Name. Consideran que Petro los ha irrespetado y expuesto, y reconocen que no hay una relación cordial entre el Legislativo y la Casa de Nariño.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, se adhirió a Name: “Lo respaldo y apoyo. Lo que ha hecho Name es dejar claros los límites de independencia y de división que existe en el poder público. El presidente Petro está acostumbrado a tratar de imponer y no generar consensos”.

La relación entre Petro y el Congreso está fracturada. Eso evidencia cierto bloqueo legislativo, especialmente en las reformas sociales, en las que el mandatario ha insistido en sus líneas rojas, que los congresistas consideran peligrosas para los colombianos.

Así quedó demostrado con la polémica reforma a la salud que se hundió en la Comisión Séptima del Senado. Luego de este hecho, el mandatario y algunos congresistas del Pacto Histórico arremetieron en contra de los ocho senadores que lideraron la ponencia de archivo, diciendo que supuestamente habían tomado esa decisión porque estaban financiados por las EPS. Ellos han negado que sea así.

“He estado preocupada porque se han subido de tono las declaraciones. En mi caso particular, como miembro de la Comisión Séptima del Senado, son declaraciones que no tienen ningún asidero, ni probatorio, ni documental, ni legal. En mi caso, no tengo ningún vínculo como lo manifiesta él con las grandes multinacionales de la salud”, dijo la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres.

En el caso de la reforma a la salud, a pesar de que ya se hundió el proyecto, el debate sigue. Esta semana se reunieron los ocho congresistas que sepultaron la reforma a la salud para concertar un nuevo proyecto que incluya a diversos sectores y en el que se reflejen las verdaderas necesidades de ese sector. La idea es retomar un trabajo que venían adelantando con los gremios, los pacientes, la academia, entre otros, para presentar un nuevo texto que sea más corto.

Aunque ya se hundió el proyecto, el petrismo no se ha dado por vencido y por eso presentaron una apelación. Sin embargo, las cuentas parecen estar más inclinadas a mantener el archivo que a salvar la iniciativa. Eso se definirá esta semana.

Después de la reforma la salud la pelea entre Petro y el Congreso ha aumentado. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez puso de precedente que cuando esta misma Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate la reforma pensional, el mandatario no dijo nada. Sin embargo, ahora que le hundieron la reforma a la salud, los puso en la palestra pública.

Precisamente, la discusión de la pensional ha generado los últimos enfrentamientos de Petro con el Congreso. La senadora Ríos considera que estas reformas son fundamentales para el país; sin embargo, cree que el enfoque que se le está dando es erróneo y por eso se debe buscar la concertación.

Desde el petrismo han buscado alternativas para salvar la reforma pensional, ante la posibilidad de que tenga el mismo destino que la de salud, esta vez por falta de tiempo.

El senador Inti Asprilla, de la Alianza Verde, le propuso al presidente Petro que, ante las decisiones de Name en la plenaria del Senado, retiren el proyecto y lo tramiten por la Cámara de Representantes, donde tienen las mayorías y el respaldo del presidente Andrés Calle.

Sin embargo, esa no es una posición unificada en el petrismo. Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, le dijo a SEMANA que no está de acuerdo con esa idea y cree que es posible seguir el trámite por el Senado. “Ya estamos a un debate de la reforma pensional, que la terminen de pasar en Senado. Ya pasó un debate, ya estamos a poco de votar. Retirar es un mal mensaje para el país, es volver a iniciar el trámite en la Comisión Séptima”, aseguró Ocampo.

El congresista del petrismo arremetió contra Name, como lo han hecho los de ese sector, por sus decisiones. Considera que Petro debía responder. “Le toca contestarle. Imagínese, no es nada menos que el presidente del Congreso de la República. Es muy lamentable, sí pienso que a veces el presidente (Petro) debería ignorarlo. Faltan tres meses para que deje de ser presidente, pero qué costo tan grande que lo hayan elegido”, aseguró Ocampo.

A pesar de que muchos consideran que las reformas de Petro están naufragando en el Congreso, la representante Arbeláez tiene una opinión distinta: “Todos los proyectos, todo lo que ha tramitado el Gobierno, ha pasado, lo único que no encuentra respaldo es la reforma laboral, la pensional y la de salud. Incluso, en la pensional hay ambiente para sacarla adelante si el Gobierno se pusiera en una posición más concertadora”, aseguró Arbeláez.

El presidente del Senado, Iván Name, le pidió al presidente Petro respeto por el Congreso. | Foto: Camila Diaz-Colprensa

La congresista reclama que el Congreso ha respaldado a Petro en propuestas como la jurisdicción y la reforma agraria, el campesinado sujeto de derechos, la reforma a la justicia, entre otros, con lo que cree que se caería el argumento de que no lo están dejando gobernar y que por eso tiene que recurrir a otros métodos como una asamblea nacional constituyente.

Los congresistas coinciden en que el bloqueo legislativo se ha presentado cuando el presidente endurece su discurso y arremete contra de ellos, sin escuchar las posiciones que tienen sobre los proyectos.

Por eso, le piden al mandatario que haya una mayor concertación y se tengan en cuenta diversas opiniones para sacar adelante las iniciativas que necesita el país. Dicen que son necesarias las reformas en estos sectores como la salud, las pensiones, los derechos laborales y hasta la educación, pero que se necesita concertación.

De hecho, ponen de ejemplo lo que está sucediendo con la reforma a la educación que avanza en la Cámara de Representantes en su segundo debate y es la que mejor ambiente tiene en el Congreso de las sociales de Petro. Se espera que esta semana entrante se terminen de discutir los pocos artículos que faltan y pase al Senado a tercer y cuarto debate, donde, aparentemente, no tendría mayores problemas para avanzar y convertirse en ley.