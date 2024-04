El megacolegio de la discordia: Enrique Peñalosa lo estructuró y buscó el dinero, Gustavo Petro lo inauguró y Claudia López sacó pecho

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no se quedó callado y desmintió públicamente a Claudia López, un hecho que se ha vuelto repetitivo en los últimos años. “Claudia insiste en la mentira monumental de que hizo 70 colegios. No hizo ni la cuarta parte de eso”, dijo el exmandatario.

Peñalosa pidió en sus redes sociales que alguien le diga a Claudia López “que presente la lista (de los 70 colegios) para que la revisemos. Es muy fácil comprobarlo. Yo no puedo decirle porque hace mucho tiempo me bloqueó para que no pusiera en evidencia las mentiras descomunales sobre ‘sus realizaciones’”.