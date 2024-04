POLÍTICA

El Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez es un fracaso. Su ejecución presupuestal no supera el 1%, denuncian burocracia y otros problemas

Su ejecución no pasa el 1%. No ha logrado que se instalen sus viceministros y hasta ahora no hay resultados por mostrar por parte de la ministra y vicepresidenta Francia Márquez.