La ministra Mojica y su sainete cafetero

Fue en el teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca y anunciaron, sin ruborizarse, la asistencia de 1.700 delegados, lo que no fue cierto, pues debe saberse que la capacidad del recinto, que apenas se veía casi lleno, es de 900 personas y sin descontar los muchos funcionarios presentes.

Así se propuso al Comité Nacional de Cafeteros el 5 de abril, día siguiente de esa Asamblea, la entrega de 79.000 pesos por carga, cuando lo admita el disparador del precio, que está bien lejos todavía de lo que hoy reciben a pérdida los caficultores; es decir, cuando estén en agonía. De repartirse con prioridad a los del Sisbén, como se prescribe, sería solo la décima parte de lo que necesita la mayoría para no quebrarse y en el caso de los de menores costos, en el sur del país, un ínfimo 7 por ciento de sobreprecio.

El FEPC y el Fondo Nacional del Café no son “del pueblo”, como dijera Petro. Tienen destinación específica para apoyo a la caficultura y el Estado, que debe aportar en caso de insuficiencia, ahora no pone un peso. Eso y la negligencia con las importaciones y el contrabando y demás factores negativos no tocados en la citada Asamblea, motivarán la resistencia cafetera, la que quiso aplacarse con un agrio sainete, cuyo libreto parece de Gustavo Bolívar.