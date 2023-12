El ministro Luis Fernando Velasco: “es bastante probable que no haya conciliación (con Thomas Greg)” sobre la licitación de los pasaportes y “se llegue a los tribunales”

Álvaro Leyva, en medio del debate, dijo que a él no le gusta endosar responsabilidades. “Eso es muy sencillo, quitarme yo de encima la responsabilidad, y dejar que un subalterno corra con los riesgos. De ninguna manera. Por eso, la resolución 7076 del 5 de septiembre de 2023, dice “por la cual se reasume la dirección del proceso contractual de licitación. La asumí yo integralmente para que no haya sino un solo responsable porque no le tengo miedo a nada, no soy un cobarde”, dijo.