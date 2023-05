“El Pacto Histórico perderá las elecciones regionales si no hay conexión con el pueblo”: Alfredo Saade

El político cristiano, Alfredo Saade, no deja de sorprender con sus pronunciamientos. Aunque él es fiel seguidor de Gustavo Petro, no ahorra comentarios cuando debe hacer críticas o llamados de atención al gobierno.

Saade, quien recientemente abortó la idea de ser candidato a la Alcaldía de Cúcuta, le confesó a SEMANA que está preocupado por las elecciones de octubre de 2023, porque aún no se conocen los candidatos oficiales del Pacto Histórico, ni su coalición a alcaldías y gobernaciones. “Vamos a perder las elecciones si no nos conectamos con el pueblo”, aseguró a esta revista.

El gobierno, según Saade, “tiene que fortalecer su coalición, porque nosotros tenemos vocación de poder. Y para poder tener esa vocación hay que fortalecer muy bien la coalición del Pacto Histórico”.

Expresó que los votos están en las regiones y la coalición los tiene, pero “no tenemos un Pacto Histórico fortalecido, se acercan las elecciones de octubre y se ganarán con una coalición fortalecida, no fortaleciendo a las coaliciones que no estuvieron con nosotros en la campaña presidencial”, afirmó.

Alfredo Saade, visiblemente preocupado, hizo un llamado a distintos sectores de la coalición progresista. “Mi llamado es para que los ministros se conecten con el pueblo, los ministros no le dan cita absolutamente a nadie, ellos se entronaron y se olvidaron que hay un pueblo que eligió a Gustavo Petro. Los funcionarios llegaron, se encuevaron en sus oficinas y dejaron de atender al pueblo y al poder popular. Reitero: no le dan cita absolutamente a nadie”, puntualizó.

Y añadió: “el mismo llamado le hago a los congresistas del Pacto Histórico, salgan de sus oficinas, del edificio del Congreso, vayan a recorrer las regiones, en los departamentos casi nadie los conoce”.

Aclaró que la idea es que los ministros viajen a las regiones, pero no detrás de Gustavo Petro. “Que recorran solos, visiten los barrios, las ciudades, que hagan citas aparte. No en el mismo avión que el presidente, porque él tiene el pueblo que lo respalda”.

ALFREDO SAADE PRECANDIDATO PRESIDENCIAL POR EL PACTO HISTORICO FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA 13 DE DICIEMBRE 2021 - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En diálogo con SEMANA, también manifestó que el Gobierno nacional “tiene una cantidad de viceministros que uno no conoce, una cantidad de funcionarios de Iván Duque y Álvaro Uribe. A esa gente hay que cambiarla, es tiempo de hacer cambios. Hay muchos cargos que no están siendo ocupados por la coalición del Pacto Histórico”, enfatizó.

Aclaró que hay directores regionales del ICBF, Sena, y otros que vienen desde el gobierno de Iván Duque. Y anotó: “hay que hacer un barrido ya (en la Casa de Nariño), porque después de octubre, para qué”.

Añadió que no está molesto, pero sí preocupado “porque si octubre es mañana, no vamos a poner un solo alcalde y concejal en el país”.

Alfredo Saade le propuso al presidente Gustavo Petro convocar a un referendo y posteriormente cerrar el Congreso. - Foto: SEMANA

El líder político dijo que el presidente está conectado con el pueblo, pero de Gustavo Petro hacia abajo nadie más está conectado. “Si no nos conectamos con las comunidades vamos a perder las elecciones regionales. Este es un llamado urgente”.

El cristiano cree que Gustavo Petro debe fortalecer la coalición del Pacto Histórico y no las aspiraciones de La U, el Partido Liberal, Conservador y la Alianza Verde. “Se están fortaleciendo los partidos tradicionales y los grupos significativos de ciudadanos que apoyamos a Gustavo Petro no nos estamos fortaleciendo. Tampoco los partidos nuevos”, afirmó.

Alfredo Saade y el presidente Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

“No tenemos clara la Alcaldía de Bogotá, tenemos que apoyar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tenemos que ‘desuribizar’ por completo la capital paisa y el país. ¿Cómo lo hacemos? Ganando las elecciones en octubre”, dijo.

Y adicionó: “tenemos que ganar la Alcaldía de Bogotá y no veo a un candidato aún que compita, no tenemos candidatos en la Costa Caribe, en el resto del país. ¿Dónde están los candidatos para Chocó? No los veo. Nosotros tenemos que ganar Cali, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, en la Costa Caribe, ¿pero dónde están los candidatos? ¿Dónde quedará la continuidad del gobierno Petro si no logramos poner alcaldes y gobernadores?”, preguntó.