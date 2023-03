“El Congreso hay que cerrarlo. Es hora de que el pueblo vaya a una consulta popular para llamar a una constituyente”: Alfredo Saade

El excandidato presidencial Alfredo Saade se destapó con SEMANA. Se fue lanza en ristre contra el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que el peor error que pudo cometer el Pacto Histórico fue otorgarle al senador el poder legislativo que tiene y aseguró que él está trabajando en función de los políticos tradicionales del país.

“Roy Barreras está manipulando todo en el Congreso. Está haciendo lo que quiere en el Senado. Un día habla mal de la reforma a la salud y luego uno lo ve abrazado con la ministra Carolina Corcho y el presidente Gustavo Petro. Actúa como dice la palabra de Dios, mansamente como las palomas y de manera astuta como las serpientes. En la mañana se reúne con el presidente, a las 11:00 de la mañana con el Pacto Histórico y después con las mafias politiqueras corruptas que aún existen en el Congreso, en la tarde va a una terapia y en la noche graba un video donde, astutamente donde rompe el proyecto de ley reforma política cuando él sabe perfectamente que él ha permitido que la iniciativa haya sido tan manoseada. A él me refiero. Tenga plena seguridad: él sabe perfectamente cómo se maneja el país, el Congreso, cómo se ‘secuestran’ los presidentes. Hoy siento que el presidente Gustavo Petro está secuestrado por las mismas mafias politiqueras corruptas”, dijo.

Aseguró que “el Congreso hay que cerrarlo. Es hora de que el pueblo vaya a una consulta popular para llamar a una constituyente en octubre y, en una papeleta nueva, tome la decisión de cerrar el Congreso. Me voy a hacer cargo de eso”.

“Le puedo decir que recogemos más de 10 millones de firmas para que se cierre el Congreso. Creo que es el tiempo. Es hora de barajar nuevamente. El Congreso hay que moverlo porque necesitamos las mayorías, que el pueblo nombre mayorías para que podamos avanzar. Quedó demostrado que por no tener mayorías nos siguen manipulando”, agregó.

Alfredo Saade criticó fuertemente a Roy Barreras. - Foto: SEMANA

Lea la entrevista completa:

SEMANA: Usted en su cuenta de Twitter escribió: ‘primero sacó a Gustavo Bolívar del Senado y ahora va por Alfonso Prada y dos ministros más’. ¿A quién se refiere?

ALFREDO SAADE: La historia es sencilla: al principio, como dice la Biblia, había una serpiente que fue muy astuta y a nadie mordió, pero astutamente actuó y cambió el destino de los hombres, el de toda una humanidad. Me refiero a Roy Barreras, sí señor. Roy sacó del senado a Gustavo Bolívar porque él, en vez de permitirle la experiencia, debió decirle que no se fuera porque esa credencial hace falta. Roy Barreras está manipulando todo en el Congreso. Está haciendo lo que quiere en el Senado. Un día habla mal de la reforma a la salud y luego uno lo ve abrazado con la ministra Carolina Corcho y el presidente Gustavo Petro. Actúa como dice la palabra de Dios, mansamente como las palomas y de manera astuta como las serpientes. En la mañana se reúne con el presidente, a las 11:00 de la mañana con el Pacto Histórico y después con las mafias politiqueras corruptas que aún existen en el Congreso, en la tarde va a una quimioterapia y en la noche graba un video donde, astutamente rompe el proyecto de reforma política cuando él sabe perfectamente que él ha permitido que la iniciativa haya sido tan manoseada. A él me refiero. Tenga plena seguridad: él sabe perfectamente cómo se maneja el país, el Congreso, cómo se ‘secuestran’ a los presidentes. Hoy siento que el presidente Gustavo Petro está secuestrado por las mismas mafias politiqueras corruptas, lo tienen secuestrado, el Gobierno lo está haciendo bien, quiere sacar adelante unas reformas que le permitan al país avanzar, pero las mafias lo secuestraron, el presidente- reitero- está secuestrado. Con lo que le digo no solo pongo en peligro mi vida. En Casa de Nariño- quizás- me cierren las puertas, pero hay que empezar a hacer unas transformaciones al interior del Congreso. No podemos seguir arrodillados. Hay molestias en las regiones, me recorro el país y hay molestia en la Costa.

SEMANA: Usted habla de mafias corruptas que tienen secuestrado a Gustavo Petro. ¿Quiénes son?

A.S.: Las mafias que hacen parte aún de los partidos políticos tradicionales, que hacen parte del Congreso. Allá hay mafias totalmente enquistadas. Todavía están. Es que el cambio no se ha dado como el pueblo quiso. El Congreso tiene representantes y senadores del Pacto Histórico, pero les falta la firmeza y el carácter para pararse a esas mafias politiqueras corruptas. Están como asustados. El pueblo no eligió a congresistas del Pacto Histórico para que se volvieran calienta sillas o cobra sueldos, los eligió para que alzaran su voz en el Congreso y ahora se dejan manosear de Roy Barreras y permiten que él haga lo que se le dé la gana. Cuando el presidente escogió a Roy como presidente del Congreso estuve de acuerdo, pero después me di cuenta de que fue un grave error el que pudimos haber cometido en el Pacto Histórico. Haberle entregado todo ese poder a Roy Barreras fue el gran error que cometimos como Pacto Histórico desde un principio.

Alfredo Saade dice que el Pacto Histórico no debió darle todo el poder a Roy Barreras. "Hoy hace lo que se le da la gana", dijo. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Usted cree que Roy Barreras está manipulando al Pacto Histórico? Pero ahí hay gente pesada como Iván Cepeda.

A.S.: Muchos congresistas se dedicaron a la Paz Total y los tiene distraídos. Claro está que queremos la paz, pero no estoy de acuerdo que el Congreso siga en manos de la politiquería y de un hombre que sabe moverse. Él tiene mucho poder. Miren cómo atacó la reforma a la salud, la atacó, la atacó y la atacó porque él ha vivido de la salud en este país, él sabe cómo se mueve la salud, cómo se manipulan a los presidentes con los proyectos de ley, pero ya está bueno. Guarde esta entrevista. No pasará mucho tiempo para que vea a Roy Barreras en una foto abrazado con Álvaro Uribe Vélez, al partido de Roy haciendo coaliciones políticas en las regiones para escoger gobernadores y alcaldes con el Centro Democrático. Sé que esta entrevista me causará muchísimos problemas, pero estamos cansados de que se siga manipulando esto y se burle la transformación social, política y económica.

SEMANA: Lo siento molesto, ¿su inconformismo es solo suyo o también ha hablado con sus compañeros del Pacto Histórico?

A.S.: Tómelo como la parte que yo represento. Creo que es el momento de convocar a una consulta popular para llamar a una constituyente en octubre próximo y cerrar el Congreso, de que exista una nueva papeleta y llamemos a una constituyente urgente para que el país se pare en firme y podamos sacar de una vez por todas esas mafias politiqueras corruptas que existen en el Congreso. Es el tiempo de un referendo para que se cambie la manera de elegir contralor, fiscal y procurador general. Creo que si me toca renunciar a la candidatura a la Alcaldía de Cúcuta y dedicarme a recorrer el país para recoger las firmas del referendo, lo voy a hacer.

SEMANA: Ya vamos a ese tema. Antes, ¿cómo ve la actitud del presidente frente a Roy Barreras? Petro no dice nada.

A.S.: Es que Roy Barreras nunca ha estado en las manos del presidente. Petro es un hombre decente, se excede en decencia y abusan de su decencia, de su buena intención y de querer hacer las cosas. También alrededor del presidente hay muchísimo acomodado que se les olvidó que el pueblo los llevó allá y que gracias a los votos de la ciudadanía muchos son ministros y viceministros. Además, se nos olvidó que aún siguen enquistados en las regiones cargos del Estado en manos del uribismo, de Iván Duque, de los políticos tradicionales. A eso es a lo que hay que ponerle freno. Petro tiene las mejores intenciones, pero esto hay que zarandearlo ya.

SEMANA: Se hundió la reforma política, ¿de quién es la culpa?

A.S.: Claro que la reforma política se iba a hundir porque es la estrategia política de Roy Barreras. Él permitió que le montaran micos y orangutanes. O, acaso, él no se dio cuenta de que eso estaba pasando. Él todo lo sabe, todo lo maquina, todo lo perfecciona para mostrar luego culpables.

SEMANA: ¿Usted ha hablado con el presidente sobre su inconformismo con el presidente del Senado?

A.S.: No. No me he visto con el presidente. Él no tiene ni idea de esta entrevista.

SEMANA: ¿Qué vislumbra si las cosas en el Congreso no cambian?

A.S.: Yo lo que creo es que las reformas tienen que pasar. También que el Congreso hay que cerrarlo. Es hora de que el pueblo vaya a una consulta popular para llamar a una constituyente en octubre y, en una papeleta nueva, tomen la decisión de cerrar el Congreso. Me voy a hacer cargo de eso.

SEMANA: El país no estaría dispuesto a eso. Además, esa propuesta podría jugar en contra del presidente y su gobierno.

A.S.: Le puedo decir que recogemos más de 10 millones de firmas para que se cierre el Congreso. Creo que es el tiempo. Es hora de barajar nuevamente. El Congreso hay que moverlo porque necesitamos las mayorías, que el pueblo nombre mayorías para que podamos avanzar. Quedó demostrado que por no tener mayorías nos siguen manipulando.

Alfredo Saade propone cerrar el Congreso. - Foto: Cortesía Prensa Olga Lucía Velázquez

SEMANA: Confiese algo, ¿esta es una idea suya o la ha hablado con gente del gobierno?

A.S.: Es un tema mío de ver la molestia que tengo, que he recibido durante todos estos viajes que he hecho en las últimas 3 semanas y de ver la molestia que tiene el pueblo con el Congreso. El pueblo está contento con su presidente, pero molesto con la manipulación que está haciendo el Congreso.

SEMANA: ¿Usted cree que el presidente avale su propuesta?

A.S.: El presidente es un hombre democrático, tenga la plena seguridad que quizás esta entrevista no le guste, pero yo estoy oyendo al pueblo.

SEMANA: Y mientras tanto, ¿qué hacer con Barreras?

A.S.: Él es el presidente del Senado y va hasta el 20 de julio. Hará hasta lo imposible por ayudar a sus amigos, él sabe cómo jugar, él tiene amigos en todos los partidos, los ayudará para poder organizar en las regiones sus alcaldes y gobernadores. Ahí están las listas, los nombres a quienes él apoyará en las elecciones de octubre, los mismos que hacen parte de las mafias politiqueras corruptas. No hay ni uno del Pacto Histórico que haga parte de su partido. Hasta su exesposa renunció.

SEMANA: ¿Usted insinúa que Roy le sirve más a los partidos tradicionales que al Pacto Histórico?

A.S.: Miren lo fuerte que le voy a decir, por eso le digo que esta entrevista, quizás, me traiga problemas: Roy Barreras solo tiene un Dios. ¿Y saben cuál es? Sus vísceras. Solo le sirve a sus vísceras. No le sirve a más nadie.