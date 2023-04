“El partido no tiene por qué seguir pidiendo que se modifique la reforma a la salud”: senador conservador José Alfredo Marín

SEMANA: ¿Es cierto que el Partido Conservador dio un reversazo y abrió la posibilidad de apoyar la reforma a la salud?

José Alfredo Marín (J.M.): No es un reversazo. Desde un principio se está defendiendo que se haga una reforma que beneficie a los colombianos, independientemente de todos los temas que vienen dentro de la reforma. Después de la concertación y acordar los artículos que se iban a modificar, el representante Yepes dijo que aparentemente las ‘líneas azules’ se habían incluido, algunos artículos se habían eliminado y que por eso firmó la proposición. Sin embargo, luego de revisarse, nos dimos cuenta de que no fue así. Lo que se dejó claro es que no se va a apoyar la reforma mientras no sean excluidos los artículos que se concertaron en su momento. La reforma, tal como la presentaron, no tiene apoyo.

La reforma a la salud. - Foto: Cortesía Presidencia de la República

SEMANA: ¿Qué punto es el más problemático de la reforma?

J.M.: Vi hace poco que el exministro Alejandro Gaviria opinó que esta ponencia está peor que como estaba inicialmente radicada. En mi posición personal, he dicho que si no se elimina el artículo 151, donde se le dan facultades al presidente, no tenemos nada que hablar de la reforma. Si no se quita ese artículo, lo que se vaya a debatir no tiene ningún sentido o validez.

SEMANA: ¿El Partido Conservador debía sentar una posición tajante como la del Partido Liberal?

J.M.: Creo que desde el principio el partido debió tomar la posición definitiva de no apoyar la reforma. Lo que hemos visto es una falta de respeto a los colombianos, con los dirigentes que están hoy en los territorios esperando una postura estricta y en defensa del país frente a la reforma. Es un juego y me parece una falta de respeto a los colombianos y al partido. Si ya habían hablado unas cosas, lo que ocurre me parece una bofetada porque lo que hemos dicho que se modifique no tiene validez. Considero que el partido no tiene por qué seguir pidiendo que se modifique, porque el Gobierno no ha querido acatar. El partido, para mí, debe tomar una postura definitiva de no apoyar la reforma.

Partido Conservador Colombiano. - Foto: Colprensa

SEMANA: ¿Piensa que el Gobierno logrará los apoyos negociando individualmente con los congresistas?

J.M.: Considero que lo más sano es que el partido demuestre que estamos unidos. Cada quien tiene su opinión, pero hoy vi que en su gran mayoría todos están de acuerdo en no apoyar la reforma a la salud porque vemos que es una tomadera del pelo. No le han puesto atención ni tampoco dado el respeto que se merece a las recomendaciones. Espero que, en su momento, actuemos unidos. Si dan la libertad, igual creo que todos estamos en el mismo sentido de no apoyar la reforma por todo lo que ha venido pasando. Es un mensaje muy grave para el país que el Partido Conservador ante la opinión pública no tiene seriedad. Tenemos que darle ese apoyo a los colombianos en este momento. El Gobierno sigue en su tarea de llevar a cabo la reforma tal como está y no creo que vayan a aceptar ninguna modificación. Es perder el tiempo y el partido debe tomar una decisión definitiva.

SEMANA: ¿Cree que el anuncio de Efraín Cepeda fue ceder ante la ‘tomatera de pelo’?

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. - Foto: guillermo torres-semana

J.M.: Efraín Cepeda es un hombre digno, que realmente nos representa a cabalidad. Es una persona que tiene la responsabilidad del partido y para quien siempre ha primado el bien de los colombianos. Sé que acata y es muy serio, muy responsable. Él ha actuado de buena fe, pero lo que el Gobierno ha hecho es hacernos quedar mal ante la opinión pública. Nosotros queremos una reforma, pero siempre y cuando sean para beneficio de los colombianos. Lo del reversazo y la puerta abierta a apoyar la reforma es totalmente falso, lo que se dijo fue que no vamos a apoyarla porque el Gobierno no ha acatado las recomendaciones.