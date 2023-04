¿Reversazo del Partido Conservador? Dejan abierta la puerta para apoyar reforma a la salud

La colectividad se reunió para analizar la ponencia que fue radicada casi que a escondidas en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Si no hay cambios, votarán en contra.

Aunque se tenía previsto para este martes que las bancadas de Senado y Cámara del Partido Conservador ratificaran su postura de votar en contra de la reforma a la salud, de manera sorpresiva se anunció que nuevamente dejan abierta la puerta para apoyar la iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Antes de la Semana Santa, Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, había dicho que no dialogarían más con el Gobierno Petro al considerar que “era una pérdida de tiempo”, pero su postura cambió tras la reunión de este 11 de abril en el centro de Bogotá.

Efraín Cepeda lideró la bancada del Partido Conservador este 11 de abril. - Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Hasta hace 15 días, la reforma parecía prácticamente hundida, sin embargo, el viernes antes de Semana Santa, el Gobierno logró forzar a que algunos congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes firmaran y radicaran una ponencia, lo que da vía libre al inicio de la discusión.

En el caso del Partido Conservador, el representante Gerardo Yepes firmó la ponencia y resultó abriendo el camino para que la colectividad apoye la iniciativa si se hacen algunos cambios de fondo en el articulado.

Así las cosas, la discusión de la iniciativa iniciará en esta semana y aunque el Partido Conservador anunció 133 proposiciones para el debate, lo cierto es que férrea postura en contra de la reforma de la ministra Carolina Corcho ha venido cambiando en los últimos días.

Carolina Corcho, ministra de Salud.

“El Partido no acompañará la iniciativa del Gobierno hasta que se acaten las proposiciones de la colectividad. Aquí no estamos adicionando temas nuevos, estamos dejando todo en un paquete para que los doce puntos acordados con el Gobierno Nacional sean incluidos”, dijo Efraín Cepeda.

Esto significa que el conservatismo pasó de un no rotundo a la reforma a participar en la discusión que seguramente iniciará el próximo jueves en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. “En la Semana Santa quedó clara nuestra postura, no acompañamos el texto porque no están los cambios que propusimos”, reiteró el director del Partido Conservador.

El senador reconoció que en los últimos días se ha dado un diálogo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, donde quedó claro que se acogerán los cambios propuestos por el conservatismo y en ese sentido esperan que la ministra Corcho haga las modificaciones.

“A la hora de votar conocerán nuestra postura. El voto es que acepta o no un proyecto y por ahora, todos votaremos, pero de acuerdo a la postura del Ejecutivo será a favor o en contra”, dijo Cepeda.

Esto significa que a pesar de que los conservadores dijeron públicamente que no apoyarían la iniciativa al considerar que en dos ocasiones el Gobierno Petro los ignoró, ahora sí entrarán a participar en la discusión de la reforma a la salud.

El presidente Gustavo Petro le hizo entrega del texto oficial de la reforma a la salud a la ministra Carolina Corcho en medio de un acto protocolario en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño el lunes 13 de febrero. - Foto: Foto: Especial para El País

Lo cierto es que al interior de la colectividad hay posturas divididas y por esa razón se dijo públicamente que se insistirán en los cambios propuestos. La realidad es que hay congresistas que dejaron sobre la mesa su postura de que la reforma era necesaria y que querían apoyarla.

El presidente de la Comisión Séptima de Cámara, Agmeth Escaf, anunció que este miércoles se anunciará la iniciativa para iniciar su discusión al día siguiente. “Como presidente daré las garantías necesarias para que se lleve a cabo un debate democrático”, dijo el congresista del Pacto Histórico.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, indicó que el Gobierno Petro no puede pretender que esa reforma sea discutida a las carreras, por lo que pidió que el debate sea tranquilo y sin afanes.