La U y el Partido Conservador presentarán 133 proposiciones a la reforma a la salud de Carolina Corcho

SEMANA conoció que los equipos técnicos de ambas casas políticas las tienen casi listas y serán presentadas en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se iniciará el estudio de la controvertida iniciativa. “Si no se incluyen las proposiciones, La U votará negativa la reforma”, dijo Dilian Francisca Toro.

El Partido de La U decidió este martes 11 de abril, tras una reunión de bancada, que se enfrentará a la ponencia de la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho con un pliego de peticiones que radicarán en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y que les permitirá enderezar el articulado del que aún mantienen múltiples cuestionamientos.

SEMANA conoció que la directora de La U, Dilian Francisca Toro, junto con el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, presentarán 133 proposiciones a la ponencia en medio de los debates que empezarán a surtirse desde los próximos días.

El congresista Víctor Salcedo presentará las 133 proposiciones en la Comisión Séptima de la Cámara. - Foto: Cortesía La U

Las propuestas ya están concertadas entre ambas casas políticas durante Semana Santa y se concretaron entre los equipos técnicos de expertos que fueron contratados por las colectividades y quienes le han hecho seguimiento a la iniciativa.

El rosario de proposiciones serán presentadas por La U y el Partido Conservador este martes en una reunión que sostendrán los directores con el ministro del Interior, Alfonso Prada. Él, por su parte, las socializará con la ministra Carolina Corcho.

Los partidos actuarán de esta forma porque la ponencia no se puede echar para atrás.

También para que el debate sea público y se discutan en comisión las proposiciones que no quedaron redactadas en el articulado del proyecto porque el equipo de expertos de Carolina Corcho no escribía lo que se acordaba verbalmente con los partidos políticos.

La U decidió no sancionar al congresista Camilo Ávila, pese a que firmó la ponencia de la reforma a la salud sin el consentimiento de las directivas del partido. - Foto: API

Las 133 proposiciones a la reforma a la salud las presentarán los congresistas Víctor Salcedo- uno de los dirigentes más cercanos a Dilian Francisca Toro-, y Camilo Ávila, el representante de Vaupés que firmó la ponencia del proyecto el 31 de marzo pasado sin el consentimiento de las directivas de su partido. Ambos pertenecen a la Comisión Séptima, donde empezará el estudio del proyecto.

En realidad, tanto La U y el Partido Conservador acuden a esta estrategia de radicar proposiciones porque saben que resultarían victoriosos, ya que tendrían el respaldo de los congresistas del Centro Democrático, el Partido Liberal y Cambio Radical y aglutinarían las mayorías.

Dilian Francisca Toro dijo que el debate de la reforma a la salud se dará en el Congreso. - Foto: AUTOR ANÓNIMO.

El representante, Víctor Salcedo, dijo que se trata de construir consensos. “En la confianza estará la respuesta”, destacó.

Él, desde el 1 de abril, fijó su posición sobre la reforma a la salud. “Mi postura ha sido coherente y firme con las decisiones de bancada del Partido de La U. Como miembro de la Comisión Séptima trabajaré con disciplina y responsabilidad por el bienestar de los colombianos. Postura crítica y constructiva. Haremos el debate”, afirmó.

Por su parte la directora de La U, Dilian Francisca Toro, dijo que la idea es respetar los acuerdos con el presidente y que no fueron incluidos en el articulado. “Si respetamos los acuerdos vamos a incluir esas 133 modificaciones”, enfatizó. “Si no se incluyen las proposiciones, La U votará negativa la reforma”, aclaró.

En la reunión del Partido de La U también quedó descartada una investigación contra el representante Camilo Ávila por desobedecer las instrucciones de la colectividad y firmar la ponencia de la reforma.

El partido votó en su favor y los congresistas pidieron que no lo sancionaran porque el 31 de marzo, cuando se radicó la iniciativa, La U no había votado en bancada si aprobaba o no el controvertido proyecto de Carolina Corcho.