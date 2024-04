“El presidente es incapaz de escuchar y reconocer que hay un malestar legítimo”: Sergio Fajardo habla de la “arrogancia” de Petro tras marchas

“Al presidente le gusta la confrontación”

Consultado por ese punto, Sergio Fajardo le dijo a SEMANA que: “Laura Sarabia, que es la persona más cercana a él, escribió de una manera sensata y razonable. Yo creo que el presidente le gusta el espacio de la confrontación todo esto le sirve para consolidar ese espíritu que él tiene de ser principio y fin de todas las cosas. Él es el pueblo y, en ese sentido, desde esa perspectiva hay una arrogancia que no le permite entender voces distintas”.

Además, agregó que: “Y él es el presidente de la república, es la persona con más atención en el país, y está en el mundo de la confrontación. Ese es su mundo, es caótico y, desafortunadamente, es dañino porque hay temas que son relevantes porque hay reformas en las que se puede avanzar, hay temas que tienen sentido, Colombia necesita cambiar y no nos olvidemos de eso”.

En ese punto, el excandidato a la Presidencia pidió que el jefe de Estado escuche el tono conciliador que están teniendo algunos integrantes de su círculo cercano. “Ojalá que entre al espacio de la sensatez que le están solicitando o sugiriendo personas cercanas y que escuche. Ojalá que entre al espacio de la sensatez, escuche y se comunique con las personas que se tenga que comunicar para que Colombia avance porque por este camino que vamos el caos va a mayor confrontación, mayor daño, se construye más rabia cuando las personas no se sienten escuchadas, y Colombia no está como país para ‘el pueblo contra los otros’ que es lo que el presidente reitera en su discurso para decir que no lo dejaron hacer por la incapacidad que ha tenido de gobernar”, señaló.