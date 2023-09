El presidente Gustavo Petro felicitó a Margarita Rosa de Francisco por el premio que recibió en Venecia, esto dijo

Tras su angustiante llegada al territorio europeo, la colombiana no tiene más opción que hospedarse en un barrio en el que la prostitución y las diferentes prácticas sexuales hacen parte de la vida cotidiana de sus habitantes, además de ser manejado por bandas delincuenciales dedicadas al tráfico

Pese a que la cinta ‘El Paraíso’ no ha sido estrenada, su trama, desarrollo de personajes e historia en general causaron tanto asombro en el Festival de Cine de Venecia, que obtuvo también el premio de la categoría ‘Creación audiovisual con mejor guión’.

Gustavo Petro felicitó a Margarita Rosa de Francisco

En este caso, el triunfo de la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco no pasó desapercibido por parte del dirigente colombiano, pues escribió:

Margarita Rosa de Francisco y su apoyo a Gustavo Petro

“Presidente Gustavo Petro, quería solamente mandarle este mensaje de apoyo decirle que me hubiera encantado estar hoy en la marcha y haber escuchado personalmente ese bello, sincero y sentido discurso que pronunció hoy. Me puse muy contenta cuando dijo que estaba dispuesto a abrirle las puertas del palacio de la presidencia a la Fiscalía para que entre y haga todas las pesquisas que crea necesarias porque usted sabe que no van a encontrar nada”, dijo Margarita Rosa de Francisco por medio de un video publicado en sus redes sociales en el mes de junio del 2023.