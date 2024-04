“El relato que no escribí”: Leszli Kálli, quien fue secuestrada por el ELN en el avión de Avianca, narra el episodio más estremecedor de su cautiverio

No aparece en las cartas que durante más de 373 días de secuestro escribió Leszli Kálli, la colombiana que fue plagiada por el ELN en un vuelo de la aerolínea Avianca hace 25 años. En las hojas casi oscuras, plasmadas a mano, arrugadas por el tiempo y con la señal casi intacta de las lágrimas que derramó en la selva, no alcanzó a quedar un episodio- quizás el más traumático- que vivió días antes de quedar en libertad.

Esas hojas cubiertas con plásticos, guardadas debidamente en su casa en Colombia para soportar emergencias y acompañadas de una correa y un toldillo viejo que utilizó durante su secuestro, no alcanzaron a registrar su última y amarga experiencia. No tenía el alma totalmente sana para revivir las heridas, dice.

“Me fui para el río a lavar mis cosas y empiezo a ver de lejos cómo el rostro de mi padre empieza a transformarse, me empiezo a sentir mal, me voy acercando, el comandante guarda silencio y yo pregunto: ¿qué pasa? Mi papá me respondió que iban a liberar a todos, y yo tenía que quedarme”, narró.

Leszli, sin calcularlo, se le lanzó encima a uno de los guerrilleros. Quiso pegarle, pero él tenía dos metros de altura mientras ella no alcanzaba 1 metro con 72 centímetros. “No le hice ni cosquillas, él me empujó, me dejó que yo le pegara, pero no le afectaban para nada los golpes”, dijo.