“El sistema de salud en Colombia no es uno de los peores del mundo”: Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria, ministro de Educación, rompe el silencio frente a lo dicho por el presidente Gustavo Petro sobre el sistema de salud colombiano. De acuerdo con el exministro de Salud, no es cierto que sea uno de los peores del mundo.

“Yo creo que eso no es verdad. El sistema de salud de Colombia bajo ningún indicador es uno de los peores del mundo”, manifestó Gaviria, en entrevista con W Radio.

A pesar de mostrar su opinión en contra de lo dicho por el mandatario y por la actual ministra de Salud, Carolina Corcho, el exprecandidato presidencial aseguró que el debate sobre el rumbo del sistema lo dará en privado.

“Esos debates hay que darlos internamente. Si yo me pongo a opinar sobre cada cosa que se dice sobre temas que no son directamente relacionados con mi cartera, eso va a ser un problema. No estoy de acuerdo con esa declaración, pero las explicaciones de fondo sobre la reforma y lo que viene las tengo que dar internamente, no de manera pública”, dijo el exministro de Salud.

El ministro, a pesar de no querer ventilar sus discrepancias públicamente, aseguró que debe aportar su experiencia para cuando la reforma salga a la luz. “Asumir una postura pública permanente sobre temas que no competen directamente a mi trabajo sería irresponsable y haría más ruido en medio de todo”.

En Aracataca (Magdalena), durante el lanzamiento de la propuesta de reforma a la salud que será presentada formalmente el próximo año, el presidente Gustavo Petro sorprendió con una lectura fatalista sobre la actualidad del sistema colombiano.

De acuerdo con el mandatario, su propuesta se basará en la universalidad de la salud y un sistema en el que no se vea al usuario como un cliente, sino como sujeto de derechos.

“Estoy convencido de que así caerían los indicadores de la mortalidad; estoy convencido de que así dejaríamos de ser de los peores sistemas de salud del mundo, pero lo más importante, así se salvarían millones de personas de morir prematuramente cuando aún no le había llegado la fecha del destino final”, dijo el mandatario hace varias semanas.

“Mucha gente cree que porque tiene un carné de una EPS, que se han repartido por millones, se cree entonces que tenemos unos de los mejores sistemas de salud del mundo”, agregó.

EPS como pólizas de seguros, la propuesta de Petro

En medio de la expectativa que tiene Colombia por la reforma a la salud que está construyendo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el mandatario reveló nuevos detalles de lo que traería en su interior el proyecto de ley, el cual será radicado en 2023, en el Congreso de la República, para su discusión.

En ese sentido, el jefe de Estado dejó entrever que estaría preparando un completo revolcón a la figura actual que tienen las EPS, las cuales tendrían un nuevo papel en el sistema de salud en Colombia, el objetivo del presidente Petro es convertirlas en redes.

“Nosotros creemos más en un sistema de salud público, no es que va a desaparecer la clínica privada, no, la EPS, no la clínica, las EPS hoy se pueden convertir en redes”, sostuvo Petro.

Y detalló su plan: “Primero en pólizas de seguros voluntarios para clases medias, libres eso no lo vamos a impedir, pueden ser redes de IPS que es como se denomina al hospital a la clínica que el Estado puede pagar servicios y ayudar a financiarlas”.

“De tal manera que haya una transformación de todo el personal que está trabajando allí en esas EPS, tiene cabida en el nuevo sistema de salud, no se trata de despedir trabajadores o trabajadoras, sino, por el contrario, garantizar la estabilidad laboral”, subrayó el mandatario colombiano, dejando claro que no existirá una masacre laboral por el cambio del sistema de salud.