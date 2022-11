MinDefensa revela los nombres de los militares que estarán en negociaciones con ELN

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que el almirante en retiro Orlando Romero y el coronel Álvaro Matallana estarán en la mesa de negociación con el ELN. Además, dio a conocer que el actual director de sanidad de Fuerzas Militares, el general Hugo López, estaría en calidad de observador.

“Retirados están ya definidos y viajaron a Venezuela el coronel Álvaro Matallana, del Ejército, y el almirante Orlando Romero, también retirado. Particularmente el almirante Romero tuvo una importante gestión en todo el proceso de gestión con las Farc. Ellos hacen parte de la comisión de negociación, pero se ha previsto la presencia de un oficial activo en calidad de observador, el oficial designado, su nombre será comunicado seguramente en el transcurso de la mañana de hoy por el gobierno nacional”, manifestó Velásquez.

De igual manera, indicó que no se suspenden, por ahora, las operaciones militares contra el ELN. “Se mantienen las operaciones militares, no hay ahora alguna suspensión, o actividades, estamos naturalmente en la observación de estas conversaciones, en la comunicación permanente que mantenemos con el comisionado para la paz, tomar las decisiones en su momento, con la evolución con esos diálogos”, dijo el titular de la cartera de Defensa.

Agregó que “no hay de entrada ninguna cesación de ninguna clase de operaciones en el país”. Sobre lo que va a pasar el día de hoy en Venezuela entre Gobierno y ELN, explicó que “es el reconocimiento en las mesas de negociaciones, entiendo que esta primera jornada o primera fase de negociaciones se debe extender por cerca de dos semanas, pero estaremos atentos en la comunicación frecuente con el alto comisionado para la paz”.

El funcionario dijo que el alto Gobierno examinará si se adopta el modelo que se tuvo con las Farc, en que se negoció en medio del conflicto. “Seguramente es un punto que se examinará”, dijo.

Es de recordar que un anuncio que generó controversia y a la vez asombro fue el de postular al dirigente gremial de los ganaderos, José Felix Lafaurie, en la mesa de negociaciones. “No seré un palo en la rueda”, dijo Lafaurie, luego de conocer la nominación del presidente Gustavo Petro.

A su llegada a la capital venezolana, Lafaurie habló con SEMANA y contó que desde este lunes se empezará a trabajar con la guerrilla para determinar cuál será la hoja de ruta en esta nueva etapa de conversaciones.

“Yo tengo que esperar a que el comisionado de Paz, Danilo Rueda y el jefe de la delegación, Otty Patiño, definan los roles que vamos a tener cada uno en la mesa de diálogo. Eso permitirá saber qué hará cada uno y complementar el trabajo”, dijo Lafaurie.

Aseguró que su papel en la mesa de diálogo será importante, porque dará tranquilidad a quienes no están de acuerdo con el diálogo con el ELN y que no cambiará las posturas que ha hecho públicas desde hace años: “Tengo una trayectoria muy amplia en este sector, el país sabe a qué atenerse conmigo y no vengo a improvisar. Tengo muchas responsabilidades con el gremio y con los colombianos. El presidente Petro lanzó la propuesta ante el congreso del gremio y se le aplaudió”.

“El Gobierno cree que yo puedo colaborar, apoyar y complementar este trabajo y por eso estoy aquí. Seré un garante para que las cosas con el ELN se hagan bien. Tengo una obligación porque llevo 30 o 40 años opinando sobre diferentes temas, no soy un papel en blanco, soy un dirigente gremial que a lo largo de la vida ha dejado claras unas posturas, sobre todo, con el sector ganadero”, expresó.