“El software Pegasus no fue tema de conversación con Israel en el 2021″: exviceministro de Defensa del Gobierno Duque

JAIRO GARCÍA (J. G.): No. Ese tema no fue parte de la sexta cumbre bilateral. Ese fue un encuentro que se tenía programado y que tuvo como principal tema fortalecer y promover la agenda de trabajo entre Colombia e Israel. Un segundo asunto fundamental fue conocer las capacidades con las cuales Israel protege sus fronteras, teniendo en cuenta los retos y las amenazas que tiene Colombia. Esos fueron los dos temas principales de esa agenda que se desarrolló entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2021. No se trató ningún tema relacionado con ese software Pegasus ni tampoco el Gobierno colombiano tenía la intención de adquirirlo.