El viacrucis que viven los habitantes de Suárez, Cauca, por el estado de las vías: “Estoy decepcionada de la vicepresidenta”

No fue hasta enero que los líderes comunales de Suárez se enteraron que se comenzó el trabajo ya había comenzado, pero que la maquinaria se encontraba en La Toma, vereda que no fue priorizada al principio. Más específicamente en la vereda de Yolombó, de donde es originaria la vicepresidenta Francia Márquez y donde, aseguran ellos, tiene una casa.

“Cuando el ingeniero me contesta, le pregunto sobre las 6.000 horas que se están ejecutando con la UNGRD. Me contestó que sí, que ya se venían ejecutando. Es donde entra la pregunta del millón. Me dijo que inició haciendo unos trabajos en el municipio de Suárez, especialmente en La Toma. También que hizo en Betulia. Le dije: ‘¿Cómo así?’, entonces él me dice que ha trabajado desde meses anteriores, con inconvenientes por la lluvia”, dijo Soscué, en conversación con SEMANA.